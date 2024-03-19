Остін пояснив, чи зможуть окупанти прорвати оборону ЗСУ

Як зазначив глава Пентагону, Росії вдається частково досягати невеликих воєнних перемог на фронті

Сполучені Штати Америки спостерігають, що росіянам вдається досягати невеликих успіхів в Україні. Але українські військові стверджують, що оборона продовжуватиметься. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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Журналісти поцікавилися в Остіна, наскільки великим є ризик прориву російських окупантів на полі бою в Україні.

«Щодо потенційного прориву з боку Росії. Ми побачили, що Росії вдається частково досягати невеликих воєнних перемог. Вони величезні ресурси використовують заради тих клаптиків землі, які вони захоплюють», – відповів глава Пентагону.

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Остін додав, що українське військове командування, зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, має впевненість, що захистити Україну вдасться.

Посадовець нагадав, що Україна потребує підтримки, щоб продовжувати захист. Тому він сподівається, що незабаром буде ухвалено нове фінансування допомоги від США.

Нагадаємо, Головне управління розвідки прокоментувало чутки про наступ росіян з півночі.

Раніше Офіс генерального інспектора Пентагону запустив новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні.

До слова, триває 755-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав три ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.