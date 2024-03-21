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Конгрес США представив проєкт бюджету для уникнення шатдауну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Конгрес США представив проєкт бюджету для уникнення шатдауну
Сенату знадобиться двопартійна співпраця, щоб ухвалити проєкь до п'ятниці та уникнути призупинки роботи уряду
фото з відкритих джерел

Палата представників проголосує за цей пакет у п'ятницю, і в Сенату залишиться лише кілька годин, щоб ухвалити пакет із шести законопроєктів

Після кількох днів затримок лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми на суму $1,2 трлн, що дає законодавцям менше двох днів для запобігання призупинки роботи уряду. Про це повідомляє Reuters.

Палата представників, яку контролюють республіканці, проголосує за цей пакет у п'ятницю, і в Сенату, де більшість мають демократи, залишиться лише кілька годин, щоб ухвалити пакет із шести законопроєктів, який покриває близько двох третин урядових витрат у розмірі $1,66 трлн на фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня.

«Після того, як Палата представників ухвалить закон, Сенату знадобиться двопартійна співпраця, щоб ухвалити його до п'ятниці та уникнути призупинки роботи уряду», – сказав лідер демократичної більшості у Сенаті Шумер у своєму виступі в Конгресі.

Раніше лідери Конгресу Сполучених Штатів уклали угоду про фінансування уряду США до 30 вересня.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що після того, як питання погодження бюджету уряду Сполучених Штатів вже майже вирішили, до пакета підтримки України та партнерів перейдуть вже найближчим часом.

Раніше міністр МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримує підтримку від партнерів у різному вигляді, тому не шокована пропозицією США щодо позики.

Зокрема, голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід вважає, що додаткове американське фінансування українських військ не забезпечить кардинальний прорив на полі бою, однак дасть змогу поступово відтісняти росіян.

До слова, Офіс генерального інспектора Пентагону запустив новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні.

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Теги: США Сенат США фінансування уряд

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