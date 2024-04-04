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Дональд Трамп змушений подати фінансовий звіт, щоб уникнути арешту майна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Дональд Трамп змушений подати фінансовий звіт, щоб уникнути арешту майна
У лютому суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Артур Енгорон виніс рішення проти Трампа
фото з відкритих джерел

За інформацією з електронної системи подання документів суду стало відомо, що «облігація/зобов'язання» Трампа було «повернуте на виправлення»

У Верховному суді штату Нью-Йорк відхилили подані експрезидентом США Дональдом Трампом документи про заставу на суму $175 млн у справі про цивільне шахрайство через те, що він не надав поточний фінансовий звіт. Про це повідомляє Newsweek.

За інформацією з електронної системи подання документів суду стало відомо, що «облігація/зобов'язання» Трампа було «повернуте на виправлення».

«Суд повернув перелічені нижче документи з наступних причин: Будь ласка, додайте поточний фінансовий звіт і довіреність. Крім того, будь ласка, вкажіть ім'я уповноваженого представника під рядком для підпису на сторінці «Підприємство». Будь ласка, скористайтеся посиланням «Завантажити документ» для Doc. 1707, щоб повторно подати виправлену заявку. Дякую і гарного вам дня», – зазначається у повідомленні суду.

Нагадаємо, що у лютому суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Артур Енгорон виніс рішення проти експрезидента США, двох його старших синів Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа та інших посадових осіб організації Trump. Згідно з позовом, поданим генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс, їх звинувачують у завищенні статків колишнього президента та вартості його майна для отримання кращих умов кредитування та страхування.

До того ж Дональд Трамп завищував вартість нерухомості, зокрема свого маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді, пентхаусу в манхеттенському хмарочосі «Трамп-тауер», а також різних офісних будівель і полів для гольфу.

До слова, раніше експрезидент США Дональд Трамп вніс $175 млн застави, щоби влада штату Нью-Йорк не арештувала його активи. Зокрема нерухомість на Магнетоні в процесі оскарження ним вироку по справі цивільного шахрайства. 

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Теги: Дональд Трамп суд гроші США

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