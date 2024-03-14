«Томи видуманих звинувачень». Ольга Гринкевич обурилася арештом брата

«Моїй сім’ї нема чого приховувати, батько та брат працювали все життя чесно», – Ольга Гринкевич

Ольга Гринкевич, дочка скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, прокоментувала рішення суду щодо тримання під вартою свого брата – Романа Гринкевича. У себе в Instagram вона заявила, що це рішення «безпідставне».

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Ольга Гринкевич закликала прослухати промову свого брата та «включити критичний розум», щоб проаналізувати ситуацію і «зрозуміти, як все насправді є».

«Моїй сім’ї нема чого приховувати, батько та брат працювали все життя чесно. З нашої сторони адвокати надали усі докази в вигляді документів та договорів, а не безпідставні томи видуманих звинувачень, які не були підкріплені жодними фактами», – йдеться у її дописі.

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Гринкевич також висловила переконання, що на місці її сім’ї нібито може опинитися «будь-хто, хто веде бізнес».

Сьогодні, 14 березня, суд частково задовольнив клопотання прокурора та залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. Зокрема, суд зменшив розмір застави Гринкевича до 469 млн грн. Він є одним з пʼятьох підозрюваних, як і його батько, у межах справи про постачання одягу для ЗСУ.

Нагадаємо, у січні, в справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина, яких ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження зникла стаття про розкрадання. Її замінили на «шахрайство».

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн. Адвокати заявили, що такі міри запобіжного заходу є необґрунтованими та будуть оскаржуватися.

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Судові засідання з розгляду апеляцій на міри запобіжних заходів Гринкевичам вже кілька разів відтерміновувалися. Востаннє – через хворобу судді. Крім того, за даними ЗМІ, у «справі Гринкевичів» немає жодного фігуранта серед представників Міноборони.

До слова, Державна аудиторська служба береться за фінансову перевірку держзакупівель, пов’язаних із компаніями сім’ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, яких слідство підозрює у корупції на «оборонці».