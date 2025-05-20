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Сіміон, який програв вибори в Румунії, просить суд анулювати їхні результати

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сіміон, який програв вибори в Румунії, просить суд анулювати їхні результати
За словами політика, причина скасування результатів – ймовірне зовнішнє втручання з боку державних та недержавних персон
фото: x.com/georgesimion

Ще два дні тому Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах

Лідер націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордже Сіміон, який у другому турі виборів поступився своєму прозахідному опоненту Нікушору Дану, тепер закликає Конституційний суд країни скасувати результати голосування. Як передає «Главком», про це він написав у соцмережі X.

За його словами, причина скасування результатів – буцімто зовнішнє втручання з боку державних та недержавних персон, зокрема він натякнув на Францію та Молдову. Сіміон стверджує, що має докази такого втручання.

«До всіх румунів: негайно вимагайте від Конституційного суду скасувати цей фарс. Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги!» – додав він.

Нагадаємо, незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан, здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Тоді Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах. Він заявив, що разом з прихильниками продовжить роботу за «свободу та великі цінності». «Ми, можливо, програли битву, але війну ми точно не програємо», – написав політик.

А Нікушор Дан зробив перший допис після оголошення результатів на виборах у Румунії, передає «Главком». Дан заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього.

Раніше голова Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітали мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії. Також з перемогою Дана привітав президент України Володимир Зеленський. 

До слова, під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.

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Теги: вибори Румунія

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