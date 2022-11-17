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«Це сигнал РФ». Кулеба відреагував на рішення суду у справі MH17

Наталія Антонюк
glavcom.ua
«Це сигнал РФ». Кулеба відреагував на рішення суду у справі MH17
фото з відкритих джерел

«Вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності», – написав Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на перші вироки у справі про збиття рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року, висловивши сподівання на притягнення до відповідальності керівництва Росії.

«Вітаю перші вироки за збиття MH17. Титанічна спільна робота України, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії. Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності», – написав Кулеба у Twitter.

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Нагадаємо, окружний суд Гааги сьогодні, 17 листопада, оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Суд засудив їх до довічного ув’язнення та виплати компенсацій родинам загиблих. Росіянина Олега Пулатова у справі виправдали.

Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною. 

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

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Теги: Боїнг вирок літак Нідерланди правосуддя робота розслідування трагедія

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