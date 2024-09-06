ФБР назвало головну мішень російської дезінформації у Європі

Кремлівська агентура зосередила свої зусилля саме на Німеччині, де нещодавно пройшли місцеві вибори

Російські агенти працюють над тим, щоб послабити підтримку України, зашкодити іміджу НАТО й підтримати ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини»

За даними Федерального бюро розслідувань США, Німеччина була однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років. Про це повідомляє Spiegel.

Згідно з доповіддю ФБР, натхненники дезінформаційних кампаній перебувають у Кремлі. Їх мета – послабити підтримку України, зашкодити іміджу НАТО й підтримати ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини».

До відома, Вашингтон давно звинувачує Росію у втручанні в президентські вибори в США. У середу уряд США запровадив великий пакет санкцій проти кількох осіб та організацій. Серед них є представники російського державного телеканалу RT і його головна редакторка Маргарита Симоньян. Американські міністерства також опублікували судові документи, які свідчать про втручання Москви в нинішню президентську виборчу кампанію в США.

У звіті американських правоохоронців, що налічує майже 300 сторінок, наводяться цитати із записів відповідних зустрічей російських учасників дезінформаційних кампаній. На них вони обговорювали стратегії дискредитації США, Великої Британії та НАТО і «донесення правди про війну в Україні».

На одній із зустрічей було вирішено зосередити зусилля саме на Німеччині. Після широкомасштабного нападу Росії два роки тому Німеччина була однією з найбільших прихильниць України.

В одному з документів, який слідчі приписують російській компанії «Агентство соціального проєктування», йдеться про те, що метою було «посилення внутрішньої напруженості в країнах-союзницях США» для просування інтересів Росії на міжнародній арені.

Задля цього «Альтернатива для Німеччини» мала бути підтримана «всіма можливими засобами». Метою було створення «образу мучеників» партії, «які страждають за демократію і національні інтереси Німеччини». Цього планували досягнути, наприклад, шляхом поширення фальшивих відеороликів або вебсайтів.

Розслідування ФБР зосереджується насамперед на російській кампанії «двійників». Її тактика включає імітацію вебсайтів реальних якісних ЗМІ та державних установ. На думку американського уряду, спроби впливу ініціюються з самого верху, під керівництвом і контролем адміністрації президента Росії.

Нагадаємо, що в серпні ФБР навідалось з обшуком у заміський маєток у Вірджинії неподалік від Вашингтона, який належить російсько-американському пропутінському політологу і ведучому «Першого каналу» Дмитру Саймсу та його дружині.