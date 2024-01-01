Росія обрала друга Путіна куратором інфопростору на окупованих територіях

Соратник Путіна планує створення медіаконгломерату «Нові регіони»

Перший заступник глави Адміністрації Президента РФ Сергій Кирієнко очолив заходи щодо консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними ISW, окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що зустрічався з Кирієнком 31 грудня під час зустрічі з «працівниками культури» в окупованій Запорізькій області.

Повідомляється, що Кирієнко та Балицький обговорили розвиток культурних програм російського керівництва в окупованій Запорізькій області на 2024 рік, зокрема створення медіаконгломерату «Нові регіони», який працюватиме над медіапроєктами на тимчасово окупованих територіях України за підтримки федерального уряду РФ.

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Зазначається, що в червні російські ЗМІ вже повідомяли, що окупаційна влада почала спроби переформатувати інформаційний простір за допомогою єдиних і централізованих медіаагентств.

Нагадаємо, Сергій Кирієнко – російський державний діяч, перший заступник керівника Адміністрації Президента Російської Федерації. У квітня 2022 року Кирієнко став куратором відносин Росії з так званими Донецькою та Луганською «народними республіками».