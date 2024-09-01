Рекордна атака на РФ: окупанти підрахували кількість дронів

Під ударом опинилися 15 областей

Міноборони РФ стверджує, що в ніч на 1 вересня російські області атакували 158 безпілотників

У той час як у соцмережах ширяться численні відео з пожежами в кількох областях Росії, ворог традиційно звітує про збиття всіх дронів.

🔥Ще відео сьогоднішньої атаки безпілотників по росії



Нагадаємо, вночі безпілотники атакували дві російські ДРЕС - Каширську в Московській області та Конаківську в Тверській.



Також атакували Московський нафтопереробний завод. pic.twitter.com/5IkJr45QoI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

За даними російського відомства, над територією Курської області в нічний час буцімто було перехоплено і знищено 46 БпЛА, над Брянською областю – 34, над Воронезькою – 28, над Білгородською – 14, над Рязанською – вісім, над Москвою – два, над Московською областю – сім, над Калузькою – п'ять, над Липецькою – чотири, над Тульською – три.

Ще по два БпЛА нібито збито російською ППО над територіями Тамбовської та Смоленської областей, по одному – над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей.

Нагадаємо, що в ніч на 1 вересня один із безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію. Також у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Російська сторона стверджує, що падіння збитого дрона призвело до займання і пошкодило окреме технічне приміщення Московського НПЗ.

Окрім цього, безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція. За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників. На станції спалахнула пожежа.