Таїланд і Камбоджа розпочали переговори про припинення вогню

Тисячі людей вийшли на вулиці Камбоджі, щоб закликати до миру

У грудні на кордоні між Таїландом та Камбоджею знову спалахнули бої

Стартували чотириденні переговори представників Камбоджі й Таїланду для завершення прикордонного конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд Камбоджі опублікував фотографію двох військових делегацій і заявив, що прагне «забезпечити припинення бойових дій», відновити стабільність та «сприяти швидкому поверненню до нормального життя». Очікується, що переговори триватимуть до суботи, і речник Міністерства оборони Таїланду Сурасант Конгсірі заявив журналістам, що Бангкок «дуже сподівається, що зустріч матиме позитивні результати».

Нагадаємо, конфлікт між Таїландом і Камбоджею спалахнув у липні 2025 року і призвів до п’ятиденної війни, у результаті якої загинули десятки людей. Напруження на кордоні між двома країнами виникло через територіальні суперечки, що тривають понад століття. Бої включали обстріли, використання артилерії та ракет, що спричинило великі руйнування і змусило понад 300 тис. осіб покинути свої домівки.

Наприкінці липня, Камбоджа та Таїланд домовилися про «негайне та безумовне припинення вогню» після кількох днів зіткнень на спірному кордоні двох країн. Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що саме завдяки його зусиллям Таїланд і Камбоджа уклали перемир'я.

Згодом стало відомо, що на кордоні між Таїландом та Камбоджею знову спалахнули бої, після того, як тайські військові завдали авіаударів по військових об'єктах Камбоджі. Внаслідок загострення конфлікту загинули 40 людей, а близько мільйона жителів були змушені залишити свої домівки.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що влада Таїланду і Камбоджі погодилася припинити бойові дії.