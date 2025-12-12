Головна Світ Політика
Ще одна зупинена війна? Трамп заявив, що Таїланд і Камбоджа погодилися припинити бойові дії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше президент США стверджував, що саме він причетний до перемирʼя між Таїландом і Камбоджею
фото: Getty Images

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею спалахнув у липні 2025 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада Таїланду і Камбоджі погодилася припинити бойові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Сьогодні вранці я провів дуже хорошу бесіду з прем'єр-міністром Таїланду Анутіном Чарнвіракулом і прем'єр-міністром Камбоджі Хун Манетом з приводу дуже сумного відновлення їхньої тривалої війни. Вони погодилися припинити всі бойові дії з сьогоднішнього вечора і повернутися до первісної мирної угоди, укладеної мною, ними і прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом», – написав він.

Як стверджує президент США, бомба, яка вбила і поранила численних тайських солдатів, є «нещасним випадком». «Обидві країни готові до миру і продовження торгівлі зі США. Для мене велика честь працювати з Анутіном і Хуном над врегулюванням ситуації, яка могла б перерости у велику війну між двома в іншому чудовими і процвітаючими країнами! Я також хотів би подякувати прем'єр-міністру Малайзії Анвару Ібрагіму за його допомогу в цій дуже важливій справі», – зазначив президент США.

Нагадаємо, конфлікт між Таїландом і Камбоджею спалахнув у липні 2025 року і призвів до п’ятиденної війни, у результаті якої загинули десятки людей. Напруження на кордоні між двома країнами виникло через територіальні суперечки, що тривають понад століття. Бої включали обстріли, використання артилерії та ракет, що спричинило великі руйнування і змусило понад 300 тис. осіб покинути свої домівки.

Наприкінці липня, Камбоджа та Таїланд домовилися про «негайне та безумовне припинення вогню» після кількох днів зіткнень на спірному кордоні двох країн. Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що саме завдяки його зусиллям Таїланд і Камбоджа уклали перемир'я.

Згодом стало відомо, що на кордоні між Таїландом та Камбоджею знову спалахнули бої, після того, як тайські військові завдали авіаударів по військових об'єктах Камбоджі.

Теги: Дональд Трамп Таїланд Камбоджа

