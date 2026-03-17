WSJ: Росія намагається затягнути конфлікт між США та Іраном

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
WSJ: Росія намагається затягнути конфлікт між США та Іраном
Росія допомагає Ірану протистояти ударам США та Ізраїлю розвідданими та технологіями

Москва суттєво розширила військову підтримку Тегерана на тлі масштабної операції США та Ізраїлю на Близькому Сході. За даними джерел The Wall Street Journal, Російська Федерація передає іранській стороні супутникові знімки зі своєї мережі ВКС та вдосконалені технології для безпілотників, що допомагає точніше атакувати американські військові об’єкти та радіолокаційні системи у Перській затоці, повідомляє «Главком».

Окрім розвідданих, Кремль надає технологічні компоненти для модернізації дронів типу «шахед», покращуючи їхню навігацію, зв’язок та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Важливим аспектом співпраці є тактичні консультації: російські військові діляться досвідом використання безпілотників, здобутим під час війни проти України, надаючи рекомендації щодо висоти польотів та оптимальної кількості дронів для подолання ППО. Аналітики вже помітили, що нинішня тактика іранських ударів стала дуже схожою на російську.

Таке зближення є взаємовигідним для обох режимів. Іран отримує інструменти для ефективнішого опору, а Росія виграє від дестабілізації регіону. Конфлікт на Близькому Сході вичерпує запаси ракет-перехоплювачів, які критично необхідні Україні, та провокує зростання цін на енергоносії. Зокрема, загроза судноплавству в Ормузькій протоці вже призвела до здорожчання нафти, що є життєво важливим для російського бюджету.

Попри відсутність офіційного військового союзу, Москва та Тегеран фактично перетворилися на стратегічних партнерів, що обмінюються інноваціями в озброєнні. Водночас, експерти зазначають, що Кремль наразі діє обережно, намагаючись не допустити надмірної ескалації, яка могла б остаточно зіпсувати відносини з адміністрацією Трампа.

Як відомо, мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ. 

До слова, досвід останніх 25 років експансіоністської політики Кремля свідчить, що довіра до слів російського диктатора є стратегічною помилкою. Попри це, адміністрація Дональда Трампа, схоже, демонструє небезпечну довірливість, вважаючи, що Москва справді прагне миру в Україні. На тлі конфлікту США з Іраном стає очевидним, що Володимир Путін виявився чи не головним переможцем у цій глобальній кризі. 

