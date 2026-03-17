Ізраїль заявив, що знайде та ліквідує Моджтабу Хаменеї

Ізраїль готується до тривалої кампанії в Ірані

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еффі Дефрін повідомив, що Ізраїль продовжуватиме переслідувати будь-кого, хто становить загрозу для держави, включаючи нового Верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На запитання журналістів, чи знає Армія оборони Ізраїлю про долю Хаменеї, якого не бачили і не чули на публіці з моменту його призначення, Дефрін відповів спростуванням і додав:

«Але можу сказати одне: ми продовжуватимемо – як ми вже довели – ми продовжуватимемо переслідувати будь-кого, хто становить загрозу для держави Ізраїль, і будь-хто, хто підніме руку на неї, не застрахований від нас. Ми будемо переслідувати його, знайдемо його та нейтралізуємо його».

Дефрін також заявив, що Ізраїль продовжуватиме атакувати членів іранських воєнізованих сил Басідж: «Я ще раз кажу, ми дістанемося до кожного, незалежно від того, де і коли».

Дефрін сказав, що Ізраїль готується до «тривалої кампанії, зокрема під час Песаху». Єврейське свято цього року припадає на перші вісім днів квітня.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

Також ізраїльські військові повідомили, що під час окремого удару було ліквідовано командира воєнізованого формування «Басідж» Голамрезу Солеймані. «Ларіджані та командир «Басідж» були ліквідовані цієї ночі й приєдналися до очільника програми знищення – Хаменеї – та всіх ліквідованих членів «осі зла» у глибинах пекла», – заявив Кац.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.