Європа терміново відправила спецкомісію на «Дружбу»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Представники Угорщини чи Словаччини не входять до групи експертів
фото з відкритих джерел

Європейські інженери вже перебувають у столиці України

Група експертів з Європейського Союзу відвідає місце руйнування нафтопроводу «Дружба» в Україні вже в середу, 18 березня. Вони оцінять пошкодження та фронт робіт для поновлення його роботи, інформує «Главком».

Повідомляється, що інженери, які будуть оглядати «Дружбу», не представлятимуть Угорщину чи Словаччину, щоб уникнути можливого упередженого ставлення до оцінки Євросоюзу.

Також відомо, що представництво Євросоюзу у Києві займається логістикою, щоб якнайшвидше, перевірити стан трубопроводу.

Зауважимо, згідно з попередніми повідомленнями дипломатів Євросоюзу, надання кредиту на €90 млрд для України, який заблокувала Угорщина, залежатиме від відновлення функціонування «Дружби», або хоча б допуску європейських експертів для оцінки стану трубопроводу.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу «Дружба». Київ прийняв пропозицію. У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

До слова, інспектори перевірять, чи здатна українська газотранспортна система забезпечити стабільні поставки в умовах воєнного стану.

«Главком» також писав, що угорці на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушили до України, де нібито планують провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. До складу групи входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну вони провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що громадяни Угорщини, які прибули до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба», не мають статусу офіційної делегації та не запланували жодних офіційних зустрічей.

Теги: нафта Європа Україна експертиза

