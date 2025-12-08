Головна Світ Соціум
Перемир'я Трампа під загрозою: на кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Кордон між країнами вже більше століття є джерелом суперечок

Вранці, 8 грудня, стало відомо, що на кордоні між Таїландом та Камбоджею знову спалахнули бої, після того, як тайські військові завдали авіаударів по військових об'єктах Камбоджі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Таїланд оголосив про напад після того, як камбоджійські війська розпочали обстріл позицій армії Таїланду, використовуючи ракети БМ-21. У результаті останніх зіткнень один тайський солдат загинув, ще четверо отримали поранення.

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею спалахнув у липні 2025 року і призвів до п’ятиденної війни, у результаті якої загинули десятки людей. Напруження на кордоні між двома країнами виникло через територіальні суперечки, що тривають понад століття. Бої включали обстріли, використання артилерії та ракет, що спричинило великі руйнування і змусило понад 300 тис. осіб покинути свої домівки.

Наприкінці липня, Камбоджа та Таїланд домовилися про «негайне та безумовне припинення вогню» після кількох днів зіткнень на спірному кордоні двох країн.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що саме завдяки його зусиллям Таїланд і Камбоджа уклали перемир'я.

