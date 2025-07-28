Трамп заявив про ключову роль в перемир'ї між Таїландом і Камбоджею

Трамп: Я пишаюся тим, що є президентом миру

Дональд Трамп каже, що особисто провів переговори з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтамом Вечаячай та очільником уряду Камбоджі Хуном Мане

Президент США Дональд Трамп стверджує, що саме завдяки його зусиллям Таїланд і Камбоджа уклали перемир'я. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на допис американського лідера.

За словами Трампа, він особисто провів переговори з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтамом Вечаячай та очільником уряду Камбоджі Хуном Мане.

«З радістю повідомляю, що після втручання президента Дональда Дж. Трампа обидві країни досягли перемир'я і миру. Вітаю всіх! Завершивши цю війну, ми врятували тисячі життів. Я доручив своїй торговій команді відновити переговори щодо торгівлі», – написав він.

Трамп також висловив гордість, заявивши, що нібито завершив «безліч воєн» лише за шість місяців. «Я пишаюся тим, що є президентом миру», – додав президент.

Нагадаємо, Камбоджа та Таїланд домовилися про «негайне та безумовне припинення вогню», яке набуло чинності опівночі за місцевим часом (12:00 за східним часом у понеділок), після кількох днів зіткнень на спірному кордоні двох країн. Ця домовленість стала результатом мирних переговорів за посередництва прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, який є чинним головою Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай зустрілися в офіційній резиденції прем'єр-міністра в Путраджайї. Обидві сторони звинувачували одна одну в розв'язанні чергового загострення конфлікту, в якому, за даними офіційних осіб, загинуло щонайменше 35 людей та понад 200 було поранено. Суперечка щодо кордону триває десятиліттями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.