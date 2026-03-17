Німеччина створить стратегічний резерв газу

Закачування палива влітку може бути ускладнене через стрімке зростання цін через війну на Близькому Сході

Уряд Німеччини розглядає можливість створення стратегічного газового резерву на випадок зовнішніх надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку економіки Катаріну Райхе, яку цитує Welt.

За словами Райхе, уряд країни розглядає різні можливості для створення такого резерву якнайшвидше і чекає на відповідні експертні висновки. Райхе сподівається, що стратегічний газовий резерв буде створено до початку наступної зими.

«Створення газового резерву мало б сенс лише за умови розширення додаткових потужностей для зберігання, але це зайняло б від чотирьох до десяти років. Однак блокування Ормузької протоки внаслідок американо-ізраїльського нападу на Іран, очевидно, призвело до переоцінки ситуації», – пишуть журналісти.

Наразі газосховища Німеччини заповнені приблизно на 22%. Їхнє заповнення наступного літа може ускладнитися через зростання цін на тлі війни з Іраном. Тому нині на ринку нема економічних стимулів для закачування газу до сховищ.

Більшість газових сховищ у ФРН мають бути заповнені не менш як на 80% до 1 листопада. У Європейському Союзі діють обов'язкові вимоги до рівня заповненості газових сховищ – ці правила були запроваджені після початку війни Росії проти України до 2027 року.

До слова, ціни на природний газ в Європі стрімко зросли, оскільки війна на Близькому Сході продовжує впливати на енергетичні ринки та порушувати морські поставки.