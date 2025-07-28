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Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню
Прем'єр-міністр Таїланду: Ми домовилися про припинення вогню, яке буде дотримуватися обома сторонами добросовісно
фото: AP

Таїланд і Камбоджа оголосили про «негайне та безумовне припинення вогню» після днів смертоносних зіткнень

Камбоджа та Таїланд домовилися про «негайне та безумовне припинення вогню», яке набуло чинності опівночі за місцевим часом (12:00 за східним часом у понеділок), після кількох днів зіткнень на спірному кордоні двох країн. Ця домовленість стала результатом мирних переговорів за посередництва прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, який є чинним головою Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай зустрілися в офіційній резиденції прем'єр-міністра в Путраджайї. Обидві сторони звинувачували одна одну в розв'язанні чергового загострення конфлікту, в якому, за даними офіційних осіб, загинуло щонайменше 35 людей та понад 200 було поранено. Суперечка щодо кордону триває десятиліттями.

Лідери на спільній прес-конференції заявили, що бойові дії негайно припиняться, попри те, що зіткнення тривали в понеділок вранці за кілька годин до початку мирних переговорів. Влада Камбоджі звинуватила Таїланд у завданні удару щонайменше по двох об'єктах рано вранці, тоді як тайська армія заявила, що зіткнення відбуваються у трьох провінціях.

У переговорах щодо припинення вогню також брали участь Сполучені Штати та Китай. За словами державного секретаря Марко Рубіо, у понеділок на місці події були присутні представники Державного департаменту США для сприяння переговорам. Президент США Дональд Трамп оголосив у суботу, що попередив лідерів Таїланду та Камбоджі, що не укладатиме торговельних угод з жодною з країн, якщо смертельний прикордонний конфлікт продовжиться.

«Це важливий крок до зниження напруженості та відновлення миру й безпеки», – заявив Хун Манет, підтверджуючи припинення вогню. Він висловив особливу подяку прем’єр-міністру Малайзії, уряду Китаю та Дональду Трампу за їхню підтримку в переговорному процесі.

Також Хун Манет оголосив, що дві країни створять камбоджійсько-таїландський комітет з питань генерального кордону, перше засідання якого відбудеться 4 серпня в Камбоджі.

«Сьогоднішній результат відображає прагнення Таїланду до мирного врегулювання, водночас продовжуючи захищати наш суверенітет і життя наших людей», – сказав Пхумтам. «Ми домовилися про припинення вогню, яке буде дотримуватися обома сторонами добросовісно».

Малайзія готова розгорнути команду для «забезпечення виконання та спостереження» за припиненням вогню, додав Анвар Ібрагім, зазначивши, що і Таїланд, і Камбоджа відновлять пряме спілкування на рівні прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ та міністрів оборони.

Що передувало конфлікту

Напруженість між Таїландом і Камбоджею зростала з травневого зіткнення, в якому загинув камбоджійський солдат. Відносини ще більше погіршилися після публікації телефонної розмови між прем'єр-міністром Таїланду Паетонгарном Чинаватром та батьком чинного прем'єр-міністра Камбоджі Хун Сеном. Під час розмови Паетонгарн називала Хун Сена «дядьком» і, схоже, критикувала дії власної армії в прикордонній суперечці, що призвело до її відсторонення від посади.

Найновіше загострення сталося після того, як минулого тижня п'ятеро тайських солдатів отримали поранення внаслідок вибуху на міні, що спонукало Таїланд погіршити дипломатичні відносини зі своїм сусідом. Після цього відбулися дні смертельних зіткнень та обстрілів із важкого озброєння на їхньому спірному кордоні, в результаті чого понад 139 тис людей із семи провінцій Таїланду та щонайменше 80 тис людей у Камбоджі були змушені залишити свої домівки.

Нагадаємо, у суботу, 26 липня, міністерство оборони Таїланду повідомило про відбиття атак Камбоджі в провінції Трат. Конфлікт на кордоні загострився після двох днів запеклих боїв.

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Теги: Таїланд Камбоджа війна

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