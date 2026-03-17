ЗМІ: Євросоюз остаточно погодив кредит для України

Європейський Союз обійшов Віктора Орбана, який був проти надання кредиту

Рішення про надання Україні фінансової допомоги у розмірі €90 млрд є остаточним і не підлягає перегляду. Офіційне ухвалення кредиту очікується найближчим часом, незважаючи на можливі спроби окремих країн змінити умови домовленостей. Про це повідомило Болгарське національне радіо з посиланням на джерело у Брюсселі, передає «Главком».

За інформацією джерел у Брюсселі, голова Європейської ради Антоніу Кошта вже провів переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, нагадавши про необхідність дотримуватися рішень, прийнятих лідерами ЄС ще у грудні за спільної згоди.

Питання підтримки України стане однією з центральних тем майбутнього засідання Європейської ради, яке відбудеться цього тижня. Окрім фінансової допомоги Києву, європейські лідери планують обговорити загострення військового конфлікту в Ірані, стрімке зростання цін на енергоносії та спільні механізми подолання енергетичної кризи.

Програма саміту передбачає відеозвернення Президента України Володимира Зеленського до учасників зустрічі. Також у засіданні візьме участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, для якого цей візит на саміт Європейської ради стане завершальним на посаді. Хоча офіційної заяви щодо кредиту ще не оприлюднено, у Брюсселі наголошують, що механізм виділення коштів уже запущено.

Раніше повідомлялося, що питання надання Україні кредиту Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро може вирішитися до засідання Європейської ради, яке відбудеться 19-20 березня.

«Щодо кредиту, дуже важливого та суттєвого кредиту для України, то переговори тривають, і ми сподіваємося та впевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих перемовинах. Побачимо, в ідеалі це мало б відбутися до засідання Європейської Ради», – сказала речниця Єврокомісії Паула Піньо.

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що кредит Євросоюзу у 90 млрд євро та питання відновлення роботи нафтогону «Дружба» є двома окремими та не пов'язаними між собою питаннями.