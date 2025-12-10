Головна Спорт Новини
Камбоджа відмовилася від участі в мультиспортивному форумі через конфлікт

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Ігри Південно-Східної Азії-2025 продовжують переслідувати неприємні випадки
фото: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Спортивне керівництво країни вирішило задовольнити прохання родичів спортсмени та не наражати їх на потенційні провокації 

Сьогодні Камбоджа офіційно оголосила про повне відкликання своєї національної делегації з 33-х Ігор Південно-Східної Азії, які проходять у Бангкоку та прилеглих провінціях Таїланду. Про це повідомляє «Главком»

Це рішення було прийнято з міркувань безпеки, оскільки прикордонний конфлікт між Таїландом і Камбоджею увійшов у третій день ескалації, затьмаривши спортивні змагання. Згідно з листом від Національного олімпійського комітету Камбоджі, який очолює Ватх Чамроеун, це рішення було прийнято через серйозні занепокоєння і численні прохання від родин спортсменів про негайне повернення додому їхніх родичів.

Камбоджійська делегація, до складу якої входило 137 спортсменів та персоналу, напередодні взяла участь у церемонії відкриття Ігор у Бангкоку, але вже наступного дня комітет Камбоджі вирішив негайно організувати їхнє повернення до Пномпеня. Поновлення бойових дій на кордоні, яке стало другою великою сутичкою цього року, зірвало крихке перемир'я, укладене за посередництва президента США Дональда Трампа в липні. Конфлікт розширився на п'ять провінцій, супроводжуючись важкими артилерійськими обстрілами та авіаударами тайських винищувачів, що призвело до значних втрат: щонайменше 14 осіб було вбито, 88 поранено, а кількість евакуйованих цивільних осіб з обох сторін кордону перевищила 500 тисяч осіб. 

Варто зазначити, що Камбоджа була однією з найсильніших команд на минулих SEA Games: країна сама приймала SEA Games у 2023 році, де її спортсмени продемонстрували історично високий результат, посівши четверте місце у загальному медальному заліку з 282 медалями, включно з 81 золотою, що стало її найкращим досягненням за всю історію участі.

Нагадаємо, що Пакистан вдався до додаткових заходів безпеки перед міжнародними матчами з крикету. У відповідь на різке посилення безпекових ризиків, спровокованих смертоносним терактом біля суду в Ісламабаді, Пакистан задіяв армійські та воєнізовані підрозділи для забезпечення всебічного захисту збірної Шрі-Ланки з крикету під час її поточного турне.

