Таїланд заявив про відбиття нападу Камбоджі

Військово-морські сили Таїланду провели контроперацію у відповідь на прорив камбоджійських підрозділів на територію східної провінції Трат

За три дні боїв загинули щонайменше 19 осіб та ще понад 60 отримали поранення

Міністерство оборони Таїланду повідомило про відбиття атак Камбоджі в провінції Трат. Конфлікт на кордоні загострився після двох днів запеклих боїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Військово-морські сили Таїланду провели контроперацію у відповідь на прорив камбоджійських підрозділів на територію східної провінції Трат. За даними Міністерства оборони країни, вторгнення відбулося одразу в трьох точках прикордонного регіону.

Зазначається, що за три дні боїв загинули щонайменше 19 осіб, зокрема шестеро військовослужбовців, ще понад 60 отримали поранення. Камбоджійська сторона заявила про 13 загиблих. У регіоні оголошено надзвичайний стан, евакуйовано понад 100 тис. мирних жителів. Зіткнення супроводжувалися застосуванням бойової авіації, артилерії та ракетних систем.

Нагадаємо, виконувач обов'язків лідера Таїланду Пхумтам Вечаячай попередив, що збройний конфлікт із сусідньою Камбоджею може «потенційно перерости у війну». Заява пролунала на тлі другого дня обстрілів із застосуванням ракет та артилерії уздовж спірного кордону.

Тайська армія заявила, що камбоджійські сили «проводили безперервні бомбардування» з використанням важкого озброєння, польової артилерії та ракет до ранку п'ятниці, і що вона відреагувала належним чином, порадивши цивільному населенню уникати зон конфлікту. Міністерство оборони Камбоджі підтвердило обстріли та заявило, що контролює місце розташування двох спірних храмів та ще однієї території. Повідомляється, що 40 робітників опинилися в пастці в храмі Преах Віхеа, одному з осередків конфлікту.

Сусіди мають давню історію прикордонної напруженості, хоча їхні відносини залишаються загалом стабільними після смертельного конфлікту 2011 року. Значна частина нинішньої суперечки випливає з карт, складених на основі різних інтерпретацій франко-сіамських договорів початку 20-го століття.

Тривалий військовий конфлікт посилив би численні економічні проблеми для обох країн, включаючи загрозу США запровадити жорсткі тарифи. Таїланд, який залежить від експорту, ще не досяг торговельної угоди з адміністрацією Трампа, на відміну від сусідніх Індонезії, Філіппін та В'єтнаму.

До слова, Сполучені Штати Америки заявили про вихід з переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, посилаючись на те, що бойовики не ведуть діалог серйозно. Спеціальний посланець США Стів Віткофф у четвер заявив, що остання відповідь ХАМАС на переговорах у Досі «продемонструвала його небажання припинити бойові дії».