Японія співпрацюватиме з Камбоджею, щоб розмінувати Україну

Наступного тижня Україна отримає машину для розмінування від Японії

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава оголосила про спільний проєкт з Камбоджею з обміну знаннями та технологіями щодо розмінування з країнами світу, включаючи Україну. Про це повідомляє Associated Press.

«Камбоджа, яка неухильно просувала розмінування у своїй країні, тепер є лідером у розмінуванні в усьому світі», – зазначила Йоко Камікава, додавши, що Японія послідовно співпрацює в розмінуванні Камбоджі з часів громадянської війни.

Associated Press пише, що камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття під егідою ООН було направлено кілька тисяч для роботи в Африці та на Близькому Сході. У 2022 році Камбоджа почала навчати саперів з України.

«Наступного тижня ми надамо Україні велику машину для розмінування, а наступного місяця тут, у Камбоджі, ми навчимо український персонал, як керувати машиною», – зазначила МЗС Японії.

Раніше стало відомо, що Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна. Ініціатива під керівництвом Стамбула – перша велика спільна акція чорноморських країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря в результаті війни.