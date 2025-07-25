Таїланд на межі війни з Камбоджею

Ескалація конфлікту на кордоні двох держав може перерости у війну

Виконувач обов'язків лідера Таїланду Пхумтам Вечаячай попередив, що збройний конфлікт із сусідньою Камбоджею може «потенційно перерости у війну». Ця заява пролунала сьогодні, 25 липня, на тлі другого дня обстрілів із застосуванням ракет та артилерії уздовж спірного кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Пхумтам Вечаячай заявив журналістам, що зіткнення загострюються та ставлять під загрозу життя цивільного населення, і Таїланд прагне захищати свою територію та суверенітет. «Ця ситуація потенційно може перерости у війну. Наразі це все ще вважається збройним зіткненням із застосуванням важкого озброєння», – сказав він.

Уряд Таїланду повідомив про 14 загиблих, включаючи солдата, та понад три десятки поранених у найсмертоносніших зіткненнях за понад десять років. За даними Agence France-Presse, один камбоджійський мирний житель загинув, а ще п'ятеро отримали поранення.

Тайська армія заявила, що камбоджійські сили «проводили безперервні бомбардування» з використанням важкого озброєння, польової артилерії та ракет до ранку п'ятниці, і що вона відреагувала належним чином, порадивши цивільному населенню уникати зон конфлікту. Міністерство оборони Камбоджі підтвердило обстріли та заявило, що контролює місце розташування двох спірних храмів та ще однієї території. Повідомляється, що 40 робітників опинилися в пастці в храмі Преах Віхеа, одному з осередків конфлікту.

Причини конфлікту

фото: Королівська армія Таїланду

Бої у шести спірних районах включали авіаудари Таїланду по камбоджійських військових базах з використанням винищувачів F-16 та напад Пномпеня на цивільні райони в Таїланді. Це сталося після багатомісячного протистояння на кордоні, яке також поставило правлячу коаліцію Таїланду на межу розпаду.

Сусіди мають давню історію прикордонної напруженості, хоча їхні відносини залишаються загалом стабільними після смертельного конфлікту 2011 року. Значна частина нинішньої суперечки випливає з карт, складених на основі різних інтерпретацій франко-сіамських договорів початку 20-го століття.

Тривалий військовий конфлікт посилив би численні економічні проблеми для обох країн, включаючи загрозу США запровадити жорсткі тарифи. Таїланд, який залежить від експорту, ще не досяг торговельної угоди з адміністрацією Трампа, на відміну від сусідніх Індонезії, Філіппін та В'єтнаму.

Чінь Нгуєн, старший економіст Natixis з питань країн, що розвиваються, в Азії, зазначив, що у Бангкока може бути більше причин для якнайшвидшого припинення конфлікту, враховуючи ризики для місцевої економіки та життєво важливого туризму. «Ми очікуємо деескалації після агресивних дій, – сказав Трінь. – Зовнішні ризики зростають, і Таїланд не може дозволити собі зірвати і без того слабкий туризм і повільне зростання».

Економічне зростання Камбоджі також очікується сповільнення, а її залежність від США є найвищою серед країн Асоціації країн Південно-Східної Азії (38% номінального експорту або 21% ВВП).

Гуманітарна ситуація та міжнародна реакція

фото: AP

За офіційними оцінками, у Таїланді працює понад півмільйона камбоджійських працівників, хоча нелегальні мігранти можуть збільшити цю кількість до 1,2 млн осіб. Близько 2000 камбоджійських робітників-мігрантів вже зібралися на контрольно-пропускному пункті, щоб повернутися додому.

Таїланд заявив про евакуацію понад 130 тис мирних жителів із зон конфлікту. Камбоджа закрила 260 шкіл у провінції Оддармеанчей, центрі конфлікту.

Ці бої викликали засудження світових лідерів, а США заявили про свою серйозну стурбованість. «Сполучені Штати закликають до негайного припинення бойових дій, захисту цивільного населення та мирного врегулювання конфлікту», – заявив заступник речника Державного департаменту Томмі Піготт.

Хоча Таїланд виключив двосторонні переговори, затяжний конфлікт ставить нові виклики перед лідеркою Паетонґтарн Чінават, яку вже відсторонили від посади прем'єр-міністра за її врегулювання прикордонного спору. Її коаліція на чолі з Пхеу Тай опинилася на межі розпаду.

Тайські націоналістичні групи, які спочатку планували антиурядовий мітинг на неділю, перенесли його на 2 серпня. Пости на підтримку тайської армії та військово-повітряних сил набирають популярності в соціальних мережах Таїланду.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявили про вихід з переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, посилаючись на те, що бойовики не ведуть діалог серйозно. Спеціальний посланець США Стів Віткофф у четвер заявив, що остання відповідь ХАМАС на переговорах у Досі «продемонструвала його небажання припинити бойові дії».