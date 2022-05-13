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    Події в Україні

    Терорист Гіркін «наїхав» на Шойгу: звинувачує в зраді (відео)

    Бойовик звернувся до Путіна - Терорист Гіркін «наїхав» на Шойгу: звинувачує в зраді (відео)
    Бойовик звернувся до Путіна
    скріншот із відео

    «Покажіть голову того, через кого ви прос*али бліц-криг в Україні»

    Колишній ватажок бойовиків так званої «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) впав в істерику через повний провал російської армії в Україні. З цього приводу він навіть звернувся до Володимира Путіна.

    У відеозверненні, яке з'явилося в мережі, терорист констатував, що РФ провалила бліц-криг в Україні та попросив главу Кремля показати голову того, через кого Росія зазнала краху.

    «Блискавична війна», за словами Гіркіна, не вийшла тому, що Путіну давали неправдиві дані про реальний стан справ і настрої жителів держави, в яку він наказав ввести війська.

    «Покажіть голову того, хто дав вам абсолютно хибну інформацію про ситуацію в Україні, завдяки якій ви прос*али золоті дні, коли міг бути здійснений бліц-криг. Його ви не зробили саме тому, що у вас хибне уявлення про оперативну обстановку в Україні. Голову покажіть! Одну хоча б. Ось із цього треба починати, з кадрів. Не почнете – війну буде програно», – сказав терорист.

    Він припустив, що декого із керівництва країни такий розклад влаштує і вибухнув звинуваченнями у бік російського міністра оборони Сергія Шойгу, заявивши про його недбалість.

    «У зраді у мене немає можливості звинуватити, але в ній я б запідозрив», – сказав він.

    Нагадаємо, нещодавно терорист Гіркін визнав: Росія за 8 років перетворила квітучий Донбас у «заповідник лайна».

    Раніше Стрєлков бив на сполох: Україна захопить важливий форпост окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Терорист Гіркін «наїхав» на Шойгу: звинувачує в зраді (відео)