Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Hill: Російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США

Наталія Порощук
glavcom.ua
The Hill: Російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США
фото: ТАСС

Майк Тернер заявив, що Росія намагається замаскувати антиукраїнські та проросійські меседжі, які конгресмени чують навіть в Палаті представників

Конгресмени від Республіканської партії Сполучених Штатів Майкл Маккол та Майк Тернер заявили, що російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США. Про це повідомляє The Hill.

Видання пише, що нещодавно голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол заявив, що пропаганда Кремля потрапила до США та «інфікувала» значну частину його однопартійців.

Своєю чергою Майк Тернер заявив, що Росія намагається замаскувати антиукраїнські та проросійські меседжі, які конгресмени чують навіть в Палаті представників.

«Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, ​​не так», – сказав Тернер.

Зокрема Тернер зауважує, що російська пропаганда вплинула на затримку постачання допомоги для України.

«Тепер, у міру того, як ця пропаганда поширюється, нам стає важче сприймати це як битву між авторитаризмом і демократією, якою вона є. Ми повинні відстоювати демократію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу», – зазначив конгресмен.

Нагадаємо, що раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона  стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні. 

Теги: росія США росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремлівський людожер ще не до кінця визначився – хапатися за допомогу чи гнути якусь іншу лінію
Путіну запропонували порятунок. Чи встигне він цим скористатись?
23 березня, 13:48
Трамп розповів прем'єру Угорзини, що має «миротворчі плани» щодо війни РФ проти України
Орбан розповів, чи планує Трамп у разі перемоги на виборах підтримувати Україну
10 березня, 23:41
Коли ворог не може взяти окопи класичним ударом, він застосовує сльозогінний газ
Окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною
10 березня, 15:31
Російські добровольці заявили, що зайшли до Горьковський Білгородської області
Російські добровольці розповіли про нові здобутки в Білгородській області
17 березня, 12:29
Очільник Одеської адміністрації акцентував увагу на спланованих діях російської армії
Глава Одеської ОВА пояснив логіку регулярних російських обстрілів міста і області
22 березня, 13:42
У питанні відновлення ядерного потенціалу України частина регіонів категорично «за»
В українців змінилась думка щодо відновлення ядерного потенціалу
1 квiтня, 05:00
Слідчий комітет повідомив, що чоловіки, які скоїли теракт, пов'язані з українськими націоналістами
Теракт у «Крокусі»: Росія офіційно звинуватила Україну
31 березня, 20:14
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що Італія буде підтримувати Україну
Міністр оборони Італії закликав до відкритого діалогу з Росією
5 квiтня, 13:59
Стефанішина заявила, що для України питання запрошення в НАТО є на порядку денному
Стефанішина заявила, що Німеччина та США проти запрошення України в НАТО
5 квiтня, 22:34

Політика

Ізраїль заявив, що війна із ХАМАСом далека від завершення
Ізраїль заявив, що війна із ХАМАСом далека від завершення
The Hill: Російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США
The Hill: Російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США
Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази: реакція Білого дому
Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази: реакція Білого дому
Нетаньягу закликав Ізраїль завершити ліквідацію ХАМАСу
Нетаньягу закликав Ізраїль завершити ліквідацію ХАМАСу
У Польщі закінчився перший тур місцевих виборів: результати екзитполів
У Польщі закінчився перший тур місцевих виборів: результати екзитполів
Журналісти WP дізналися, як Трамп планує закінчити війну Росії проти України
Журналісти WP дізналися, як Трамп планує закінчити війну Росії проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Закон про мобілізацію: депутати вигадали заохочення для військових
19K
Битва за Краматорськ. На що розраховує Росія
15K
Ворог наступатиме в найближчі місяці: Буданов назвав напрямок
9916
Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок
5354
Сили оборони назвали місто в Запорізькій області, яке хочуть захопити окупанти
4228
«Це Путін убив мою маму». Стало відомо, куди з Росії перебралася Тамара Гвердцителі

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:36
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
6 квiтня, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
5 квiтня, 18:18

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua