The Hill: Російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США

Майк Тернер заявив, що Росія намагається замаскувати антиукраїнські та проросійські меседжі, які конгресмени чують навіть в Палаті представників

Конгресмени від Республіканської партії Сполучених Штатів Майкл Маккол та Майк Тернер заявили, що російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США. Про це повідомляє The Hill.

Видання пише, що нещодавно голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол заявив, що пропаганда Кремля потрапила до США та «інфікувала» значну частину його однопартійців.

Своєю чергою Майк Тернер заявив, що Росія намагається замаскувати антиукраїнські та проросійські меседжі, які конгресмени чують навіть в Палаті представників.

«Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, ​​не так», – сказав Тернер.

Зокрема Тернер зауважує, що російська пропаганда вплинула на затримку постачання допомоги для України.

«Тепер, у міру того, як ця пропаганда поширюється, нам стає важче сприймати це як битву між авторитаризмом і демократією, якою вона є. Ми повинні відстоювати демократію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу», – зазначив конгресмен.

Нагадаємо, що раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.