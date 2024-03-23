Путіну запропонували порятунок. Чи встигне він цим скористатись?

Кремлівський людожер ще не до кінця визначився – хапатися за допомогу чи гнути якусь іншу лінію

Уже ніхто не пам'ятає, що добу тому російські терористи атакували ДніпроГЕС

Станом на ранок ситуація така. Уже неважливо, що там сталося насправді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Медійна картина вишикувалася так, немов від імені ІДІЛ хтось кинув Путіну рятувальний круг. Але кремлівський людожер ще не до кінця визначився – хапатися за нього чи гнути якусь іншу лінію.

Півсвіту вже розпласталося у співчутті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уже ніхто не пам'ятає, що добу тому російські терористи атакували ДніпроГЕС. Геть забуті ракетні удари останніх днів та їхні жертви. Нікого не цікавить, що на Харків уночі знову напали.

Лінія «спільної боротьби з тероризмом» готова. Під неї є сюжети про «підозрюваних»: то якісь таджики в брянський ліс втекли під час спроби затримання (акцент на тому, що двоє затримано поблизу кордону України та Білорусі, чотирьох шукають), то у Тверській області підозріла машина тощо.

(Як тут не згадати, що російські та західні «журналісти» кілька років тому активно шукали ІДІЛ в Україні).

Але паралельно живе своїм життям сюжет про «чоловіків слов'янської зовнішності», які нібито використовували накладні бороди і вуса.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розвивати можна в будь-який бік – внутрішня мобілізація і реанімація міжнародних контактів.

Псує картину лише здивування окремих осіб: чому в столиці РФ група бойовиків розстрілює десятки людей, підпалює будівлю і їде з місця злочину? А як же силовики і всі технічні засоби?

Почекаємо, поки когось урочисто пред'являть як винуватців.