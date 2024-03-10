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Окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною
Коли ворог не може взяти окопи класичним ударом, він застосовує сльозогінний газ
фото з відкритих джерел

За останній тиждень росіяни майже пів сотні разів робили скиди із безпілотників

Російські військові збільшили кількість використання на фронті боєприпасів з отруйною речовиною. Їх застосовують, коли не можуть узяти українські окопи. Про це повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» – офіцер Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За словами Лиховія, за останній тиждень росіяни майже пів сотні разів робили скиди із безпілотників, прив'язавши гранати з отруйною речовиною типу хлорпікрин.

«Тільки за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів і майже всі вони в смузі оборони на Запорізькому напрямку. Коли ворог не може взяти наші окопи класичним ударом артилерійським або FPV-дронами, він тоді застосовує такий сльозогінний газ», – розповів він.

Він додав, що ворог підвищує інтенсивність обстрілів і штурмових дій у всій зоні ОСУВ «Таврія». Найгарячішим зараз є Новопавлівський напрямок.

«Там було 30 ворожих атак за добу, а на Авдіївському напрямку за вчора відбито 16 атак. На Оріхівському напрямку в Запорізькій області відбито 8 атак противника», – зазначив Лиховій.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники почали активно використовувати під час свої атак баггі, квадроцикли та різні всюдиходи. 

Також росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів.

Нагадаємо, триває 746-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БпЛА було знищено.

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Теги: окупанти військові боєприпаси ворог росіяни

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