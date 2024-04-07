CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні

Грін має намір заблокувати фінансування України

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні. Про це повідомляє CNN.

Джонсон зараз перебуває «між молотом і ковадлом», а Грін має намір заблокувати фінансування України, що стане величезним ударом як по НАТО, так і по прихильності США міжнародному порядку після Другої світової війни, йдеться в матеріалі.

CNN пише, що один із варіантів, спрямований на заспокоєння крайнього правого флангу партії республіканців, передбачав би структурування коштів для України в якості позики, а не прямої допомоги. Але Марджорі Тейлор Грін бурхливо відреагувала на дану пропозицію

«Зараз у нас не спікер-республіканець; це спікер від демократів», – сказала Грін, хоча оглядач називає Джонсона найбільш консервативним оратором за останній час.

Видання пише, що це протистояння демонструє, наскільки далеко відійшла Республіканська партія від епохи Рональда Рейгана. Партія, яка колись закликала радянського прем’єра Михайла Горбачова «знести цю стіну», тепер швидко стає партією «Америка перед усім» і фактично заявляє російському диктатору Владіміру Путіну: «Роби все, що хочеш, тільки залиш нас у спокої».

«Якщо Грін та її колеги переможуть зараз або навіть у наступному протистоянні проти України, ми вступимо в нову, невизначену та ще більш небезпечну еру», – пише видання.

Нагадаємо, що раніше Марджорі Тейлор Грін виступила проти надання пакета підтримки Україні. Відповідні думки написала у соцмережі Х.

«Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом», – йдеться в повідомленні.

До слова, Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.