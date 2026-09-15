В Україні запустився новий мобільний оператор U Mobile: які тарифи

Новий оператор U Mobile пропонує до 60 ГБ мобільного інтернету та 500 хвилин дзвінків

Оператор пропонує два тарифні плани та можливість підключити фізичну SIM-картку або eSIM

В Україні почав працювати віртуальний мобільний оператор U Mobile – новий бренд ТОВ «ТриМоб», засновником якого є «Укртелеком». Оператор працює за моделлю MVNO, використовуючи мережі мобільних операторів на умовах комерційного національного роумінгу. Про це розповідає «Главком» з посиланням на офіційний сайт U Mobile.

Які тарифи пропонує U Mobile

На старті U Mobile пропонує два тарифні плани – «Сімка 15» та «Сімка 60».

«Сімка 15» включає 15 ГБ мобільного інтернету, а «Сімка 60» – 60 ГБ. В обох тарифах передбачено 500 хвилин дзвінків по Україні та 15 SMS.

Доступні тарифи нового мобільного оператора U Mobile скриншот сайту simka.umobile.ua

Підключити послуги можна за допомогою фізичної SIM-картки або eSIM. На сайті U Mobile абонент може обрати номер, тарифний план і період користування.

Як працює передплата

U Mobile пропонує оплату послуг одразу за один, три, шість або 12 місяців. Вартість користування залежить від обраного періоду передплати: за довшого періоду місячна вартість послуг є нижчою.

Оператор також використовує тарифікацію за календарним місяцем, а не за чотиритижневим періодом.

Для абонентів інших мобільних операторів, які перенесуть свій номер до U Mobile, передбачена знижка 15% на перший обраний період.

U Mobile можна поєднати з домашнім інтернетом

Тариф «Сімка 60» доступний також у складі пакета «Оптика+Сімка» від «Укртелекому».

Пакет поєднує мобільний зв'язок із домашнім оптичним інтернетом зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Послуги можна отримувати в межах одного пакета та сплачувати за одним рахунком.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що «Укртелеком» готує запуск нового мобільного бренду U Mobile. Про це стало відомо наприкінці серпня. Новий сервіс мав працювати за моделлю віртуального мобільного оператора (MVNO), тобто без створення власної радіомережі.

Однією з ключових особливостей проєкту мала стати можливість об'єднати мобільний зв'язок із домашнім інтернетом «Укртелекому». Компанія планувала використовувати модель FMC (Fixed Mobile Convergence), за якої послуги фіксованого та мобільного зв'язку надаються в одному пакеті.

Повідомлялося, що для домашнього інтернету «Укртелеком» використовуватиме оптичну технологію GPON, яка дає змогу забезпечувати високу швидкість з'єднання та працювати під час відключень електроенергії за наявності резервного живлення.