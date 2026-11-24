Зеленський раніше наголошував, що і телефонна розмова з Путіним не замінить повноцінних переговорів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка разом полетіти до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Натомість український лідер запропонував Лукашенку привезти російського диктатора до Києва та запевнив, що обом гарантуватимуть безпечний прийом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео спілкування Зеленського з журналістами.

«Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить до Києва. Ми гарантуємо їм безпечний прийом. Це ж переговори», – заявив Зеленський.

Глава держави також висміяв пропозицію білоруського політика особисто супроводжувати його до російської столиці. Президент зауважив, що Лукашенко фактично пропонує взяти його із собою в літак, наче якусь річ.

«Він пропонує мене взяти. Я йому що, валіза, чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Для чого? Це несерйозна розмова», – сказав Зеленський.

Що запропонував Лукашенко

Олександр Лукашенко озвучив свою ініціативу в інтерв'ю французькому журналу Le Point. Він заявив, що готовий особисто супроводжувати Зеленського до Москви та виступити гарантом його безпеки під час зустрічі з Путіним.

«Ми з Володею Зеленським могли б сісти і прилетіти до Москви. Удвох. Я як гарант його безпеки міг би сісти з ним у літак і прилетіти до Москви», – сказав білоруський політик.

Журналістка зауважила, що український президент навряд чи погодиться на такий формат. У відповідь Лукашенко заявив, що в разі відмови Зеленському варто самому вирушити на фронт з автоматом. Він також закликав зупинити війну та висловив переконання, що троє лідерів могли б домовитися про її завершення.

Окремо Лукашенко висловив думку, що майбутнє України, Білорусі та Росії мають визначати саме ці три держави. Він назвав їх трьома слов'янськими народами та заявив про їхню головну роль у регіоні.

Що раніше говорив Зеленський про зустріч із Путіним

На початку листопада Володимир Зеленський уже коментував можливість зустрічі з російським диктатором. Тоді під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні президент заявив, що не бачить сенсу запрошувати Путіна до Києва, оскільки той не приїде.

«Ми не запрошуємо Путіна в Київ. По-перше, вони у 2022 році без запрошення до нас прийшли. Але немає сенсу запрошувати Путіна в Київ, тому що він не приїде. Запрошувати для того, щоб він не приїхав, – це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву», – сказав глава держави.

Зеленський також наголошував, що телефонна розмова з Путіним не замінить повноцінних переговорів. За його словами, для завершення війни сторони мають зустрітися та домовитися про припинення вогню.

Нагадаємо, 24 листопада «Главком» уже повідомляв, що Олександр Лукашенко запропонував Володимиру Зеленському разом полетіти до Москви для переговорів із Володимиром Путіним. Білоруський політик заявив про готовність особисто гарантувати безпеку українського президента під час поїздки.