Представник Росії та команда Трампа вже зустрілися у Саудівській Аравії
Представник РФ заявив, що економіка США та Росії може отримати вигоду від спільної роботи
Голова суверенного фонду багатства Росії Кирило Дмитрієв заявив, що вже зустрічався з кількома членами команди Дональда Трампа в Ер-Ріяді. Про це повідомляє CNN.
«Все, що я можу сказати, це те, що вони чудово розв'язують проблеми. І я думаю, що президент Трамп чудово розв'язує проблеми», – сказав представник РФ.
Дмитрієв заявив, що переговорники США поки не дають прямих обіцянок зі своїми російськими колегами: «Я думаю, що обіцянка така: ведімо діалог, давайте знайти найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти».
Кирило Дмитрієв також заперечив, що Росія в першу чергу прагне пом'якшити санкції, з якими зіткнулася країна, і стверджував, що економіка США та Росії може отримати вигоду від спільної роботи:
«Я вважаю, що дуже важливо будувати мости. Я вважаю, що відносини США і Росії дуже важливі для світу».
Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.
Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.
Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.
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