Кирило Дмитрієв заявив, що переговорники США поки не дають прямих обіцянок зі своїми російськими колегами

Представник РФ заявив, що економіка США та Росії може отримати вигоду від спільної роботи

Голова суверенного фонду багатства Росії Кирило Дмитрієв заявив, що вже зустрічався з кількома членами команди Дональда Трампа в Ер-Ріяді. Про це повідомляє CNN.

«Все, що я можу сказати, це те, що вони чудово розв'язують проблеми. І я думаю, що президент Трамп чудово розв'язує проблеми», – сказав представник РФ.

Дмитрієв заявив, що переговорники США поки не дають прямих обіцянок зі своїми російськими колегами: «Я думаю, що обіцянка така: ведімо діалог, давайте знайти найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти».

Кирило Дмитрієв також заперечив, що Росія в першу чергу прагне пом'якшити санкції, з якими зіткнулася країна, і стверджував, що економіка США та Росії може отримати вигоду від спільної роботи:

«Я вважаю, що дуже важливо будувати мости. Я вважаю, що відносини США і Росії дуже важливі для світу».

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.