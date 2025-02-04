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Тарифна війна Трампа. Китай ввів нові мита на три товари із США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тарифна війна Трампа. Китай ввів нові мита на три товари із США
Китай та США вступають у нову еру торгових відносин
фото із відкритих джерел

Китай дав рішучу відповідь за кілька хвилин після набуття чинності мит США

Китай вводить мита на імпортоване зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку та деякі автомобілі. Про це із посиланням на Міністерство фінансів КНР, пише The Guardian.

«Китай у вівторок запровадив мита на імпорт із США у швидку відповідь на нові мита США на китайські товари, поновивши торговельну війну між двома найбільшими економіками світу, оскільки президент Дональд Трамп намагався покарати Китай за те, що він не зупинив потік заборонених наркотиків», – пише видання. 

Вугілля та газ обкладатимуться митом у 15%, нафта, сільськогосподарські машини та автомобілі – у 10%.

Крім того, Міністерство торгівлі Китаю та його митна адміністрація заявили, що країна запроваджує експортний контроль на вольфрам, телур, рутеній, молібден та предмети, пов’язані з рутенієм, для «захисту інтересів національної безпеки».

Китай також оголосив про розслідування Google. Згідно з короткою заявою Державного управління з регулювання ринків, Китай проведе розслідування щодо американської технологічної компанії щодо ймовірних порушень антимонопольного законодавства.

За даними Австралійського національного університету, вольфрам, телур, молібден і рутеній є найважливішими мінералами – матеріалами, які необхідні для передових технологій, чистої енергії та національної безпеки. Китай контролює більшу частину світових поставок таких рідкоземельних елементів, які є критично важливими для переходу на чисту енергію. Вольфрам є одним з найрідкісніших елементів на землі та використовується у люмінесцентних лампах та аерокосмічній промисловості, а також у зносостійких металах. Теллерій використовується в сонячних панелях. Рутеній використовується в сонячних елементах і в електричних контактах і чіп-резисторах в комп'ютерах. Молібден використовується в реактивних двигунах.

Ці заходи стали відповіддю на підвищення Штатами ввізного мита на китайські товари, про що президент Дональд Трамп оголосив раніше.

Раніше Трамп відклав заплановане на 4 лютого введення 25% мита на мексиканські та канадські товари. Але щодо Китаю такої відстрочки не було.

Нагадаємо, Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном у найближчі 24 години. Про це заявила прессекретарка Білого дому прессекретар Білого дому Керолайн Левітт

До слова, як ствержують експерти ці мита на товари з Канади, КНР та Мексики передусім вдарять по кишеням пересічних американців.

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Теги: США президент машини політика Дональд Трамп Китай війна вугілля Google економіка Сі Цзіньпін

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