Новий поворот для TikTok: компанія у галузі штучного інтелекту зробила пропозицію

Нова пропозиція щодо TikTok може дати уряду США 50% акцій

Компанія Perplexity AI, що займається розробкою технологій штучного інтелекту, виступила з новою пропозицією про злиття з сервісом створення та перегляду коротких відео TikTok, що передбачає установа холдингу NewCo. Про це повідомила телекомпанія CNBC.

За її даними, Perplexity AI вже направила нові умови як китайській компанії ByteDance, що володіє TikTok, так і потенційним інвесторам. Крім створення нової холдингової компанії NewCo., ця пропозиція покликана дозволити уряду США володіти 50% акцій платформи.

Вперше про бажання придбати TikTok Perplexity AI повідомила 19 січня. Початкова пропозиція повинна була дозволити акціонерам TikTok зберегти свої частки і надати Perplexity AI, що базується в Каліфорнії, доступ до відеороликів сервісу. Наразі передбачається, що акціонери TikTok зможуть отримати частки у новому холдингу.

Президент США Дональд Трамп 25 січня заявив, що має намір ухвалити рішення про долю TikTok у США протягом наступних 30 днів. Американський лідер також повідомив, що обговорює питання придбання TikTok із «дуже впливовими людьми». На думку Трампа, збереження цієї соцмережі для американських користувачів буде вигідним для США з економічної точки зору. Трамп відкинув побоювання щодо Китаю та TikTok, заявивши, що медіаплатформа не становить такої значної загрози національній безпеці США, як стверджують її критики.

Президент Дональд Трамп раніше заявив, що він відкритий для того, щоб Ілон Маск купив відеохостинг TikTok.

До слова,TikTok має намір укласти угоду, яка гарантує, що платформа зможе вільно функціонувати в США. Про це заявив генеральний директор General Atlantic Білл Форд на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.