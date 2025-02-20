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Олексій Копитько Експерт та блогер

Тотальний шторм: що задумали росіяни

glavcom.ua
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Критичний період – до кінця березня
колаж: glavcom.ua

Найближчим часом росіяни спробують загострити все, що зможуть

Ер-Ріяд – місто контрастів.

Дивіться.

З одного боку.

  • Марко Рубіо – 54 рочки.
  • Майкл Волтц – 51 рік.
  • Стів Віткофф – 68 рочків (майже).

З іншого боку.

  • Сергій Лавров – 75 рочків (майже).
  • Юрій Ушаков – 78 рочків (майже).
  • Кирило Дмитрієв – 50 рочків (майже).
  • Сергій Наришкін (поки у запасі) – 70 рочків.

За підсумками зустрічі маса коментарів на тему того, що позначилася якась зв'язка Віткофф – Дмитрієв, вони будуть вести предметну розмову про гроші.

Залишаються пари Лавров-Ушаков проти Рубіо-Уолтц для геополітичних танців.

Між ними різниця – покоління.

Фото і синхрони на відео демонструють, що Лавров-Ушаков дивляться на своїх візаві як на маленьке пиво. Для них це останні бої у кар'єрі, підведення риси. Американці ж у розквіті сил з перспективою ще років 20 (4-5 електоральних циклів) активно боротися на арені.

Ворожіння по фотографіях підводить до думки, що РФ може посунутися з ресурсних питань, але не посунеться по політичних хотілках і безпеки. І в цьому хтось повинен бути винен.

Винною у цьому раптово і відразу ж після Ер-Ріяда почали робити Україну.

Я ж не дарма писав: ми ще дізнаємося, що самі на себе напали. Вже майже.

Прогноз такий. Приблизно до 1 березня (особливо до 24.02) буде тотальний шторм. Росіяни спробують загострити все, що зможуть.

Критичний період – до кінця березня, оскільки Європа буде здатна тільки на косметичні або індивідуальні рішення. А у росіян ще точно будуть сили повзти. Зараз піднесеться все придавлене лобі, яке штовхатиме окремі країни на сепаратні переговори.

Не треба ображати Трампа. Треба робити своє. Ковбої мають властивість наскакувати і відскакувати.

Тим, хто болісно сприймає ці гойдалки, я раджу максимально обмежити, аж до повного відключення, інформканали. Готуйте розсаду, лагодьте садові інструменти, читайте книги, забезпечуйте побут. Ви переконаєтеся, що реальність не розвалиться.

Підтримка фронту. Життєзабезпечення і підтримка близьких. Кооперація.

Ситуація дуже схожа на лютий-березень 2022 року. Тоді були на самоті, і зараз до цього близькі.

Це зміниться.

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Джерело
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Теги: росія переговори Україна Дональд Трамп Європа путін війна армія США росіяни

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Олексій Копитько

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