Тотальний шторм: що задумали росіяни
Найближчим часом росіяни спробують загострити все, що зможуть
Ер-Ріяд – місто контрастів.
Дивіться.
З одного боку.
- Марко Рубіо – 54 рочки.
- Майкл Волтц – 51 рік.
- Стів Віткофф – 68 рочків (майже).
З іншого боку.
- Сергій Лавров – 75 рочків (майже).
- Юрій Ушаков – 78 рочків (майже).
- Кирило Дмитрієв – 50 рочків (майже).
- Сергій Наришкін (поки у запасі) – 70 рочків.
За підсумками зустрічі маса коментарів на тему того, що позначилася якась зв'язка Віткофф – Дмитрієв, вони будуть вести предметну розмову про гроші.
Залишаються пари Лавров-Ушаков проти Рубіо-Уолтц для геополітичних танців.
Між ними різниця – покоління.
Фото і синхрони на відео демонструють, що Лавров-Ушаков дивляться на своїх візаві як на маленьке пиво. Для них це останні бої у кар'єрі, підведення риси. Американці ж у розквіті сил з перспективою ще років 20 (4-5 електоральних циклів) активно боротися на арені.
Ворожіння по фотографіях підводить до думки, що РФ може посунутися з ресурсних питань, але не посунеться по політичних хотілках і безпеки. І в цьому хтось повинен бути винен.
Винною у цьому раптово і відразу ж після Ер-Ріяда почали робити Україну.
Я ж не дарма писав: ми ще дізнаємося, що самі на себе напали. Вже майже.
Прогноз такий. Приблизно до 1 березня (особливо до 24.02) буде тотальний шторм. Росіяни спробують загострити все, що зможуть.
Критичний період – до кінця березня, оскільки Європа буде здатна тільки на косметичні або індивідуальні рішення. А у росіян ще точно будуть сили повзти. Зараз піднесеться все придавлене лобі, яке штовхатиме окремі країни на сепаратні переговори.
Не треба ображати Трампа. Треба робити своє. Ковбої мають властивість наскакувати і відскакувати.
Тим, хто болісно сприймає ці гойдалки, я раджу максимально обмежити, аж до повного відключення, інформканали. Готуйте розсаду, лагодьте садові інструменти, читайте книги, забезпечуйте побут. Ви переконаєтеся, що реальність не розвалиться.
Підтримка фронту. Життєзабезпечення і підтримка близьких. Кооперація.
Ситуація дуже схожа на лютий-березень 2022 року. Тоді були на самоті, і зараз до цього близькі.
Це зміниться.
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