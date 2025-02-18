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Єгипет розробляє план відновлення Гази, всупереч словам Трампа про «зачистку» території

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Єгипет розробляє план відновлення Гази, всупереч словам Трампа про «зачистку» території
Зруйновані будинки внаслідок війни у Секторі Гази
фото з відкритих джерел

Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати Америки візьмуть під свій контроль Сектор Гази та перетворять її на «Рив’єру Близького Сходу»

Єгипет розробляє план відновлення Гази без переселення палестинців із смуги всупереч пропозиції президента США Дональда Трампа щодо «зачистки» території аби США могли взяти її під контроль. Про це повідомляє АР.

АР з посиланням на єгипетську газету «Аль-Ахрам» пише, що пропозиція передбачає створення «безпечних зон» у Газі, де спочатку зможуть жити палестинці, поки єгипетські та міжнародні будівельні фірми знімуть і відновлять інфраструктуру смуги.

За словами двох єгипетських офіційних осіб та арабських і західних дипломатів, єгипетські офіційні особи обговорювали план з європейськими дипломатами, а також із Саудівською Аравією, Катаром і Об’єднаними Арабськими Еміратами, 

«Вони також обговорюють шляхи фінансування реконструкції, включаючи міжнародну конференцію з реконструкції Гази, сказав один з єгипетських чиновників і арабський дипломат. Чиновники та дипломати говорили на умовах анонімності, оскільки пропозиція все ще обговорюється», – йдеться у повідомленні.

Цьому передувало міжнародне обурення через заклик Трампа виселити з Гази приблизно два мільйони палестинців. Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати Америки візьмуть під свій контроль Сектор Гази та перетворять її на «Рив’єру Близького Сходу», хоча палестинцям не дозволять повернутися.

Правозахисні групи широко заявляли, що цей план прирівнюється до примусового вигнання, потенційного військового злочину . Європейські країни також переважно засудили план Трампа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху високо оцінив цю ідею та заявив, що Ізраїль готується її реалізувати.

Ізраїльський прем'єр Нетаньягу називає американського лідера найкращим другом та відзначає готовність Трампа «мислити нестандартно зі свіжими ідеями». 

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набула чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

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Теги: Сектор Гази США Дональд Трамп війна

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