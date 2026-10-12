Кремль відповів на чутки про енергетичне перемир’я, які розпустив Трамп

Пєсков заявив, що Москва поки не має чого сказати про можливе припинення ударів по енергетиці

Кремль поки не готовий коментувати можливість енергетичного перемир’я між Росією та Україною. Водночас контакти з цього питання тривають. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков коментуючи енергетичне перемир'я, яке оголосив президент США Дональд Трамп, пише «Главком».

«Поки нічого сказати на цю тему. Контакти тривають», – сказав Пєсков.

Заява пролунала після повідомлень про можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Президент США Дональд Трамп раніше висловлювався про перспективи домовленостей щодо припинення бойових дій.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.