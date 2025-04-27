Угода про корисні копалини. Білий дім заявив, що Трамп налаштований рішуче

Майк Волц повідомив про наполегливу підготовку до підписання угоди з Україною

Президент США Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти угоду про корисні копалини з Україною. Як інформує «Главком», про це повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волтц в ефірі Fox News.

«Угода з Україною буде укладена. Перемовники наполегливо працювали протягом вихідних. Це найперше, про що думають як Скотт Бессент (міністр фінансів США, – ред.), так і президент. Це буде зроблено. Президент рішуче налаштований зробити це», – наголосив Волтц.

Раніше ми писали, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Напередодні він разом з іншими українськими високопосадовцями, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні. Перемовини відбулися в межах весняних засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Нагадаємо, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», – написала Свириденко.

Також Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує «Главком».