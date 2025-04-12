Президент Польщі впевнений, що тільки Трамп здатен змусити Росію припинити агресію проти України

Дональд Трамп є найкращим шансом для досягнення миру в Україні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає «Главком» з посиланням на Sky news.

Дуда заявив, що зараз важливі рішучі дії США для припинення війни, зокрема в контексті складних переговорів із Росією. А підхід Трампа до міжнародних переговорів, хоча й незвичний для європейських лідерів, має свої переваги.

Очільник Польщі порівняв економічну тактику Трампа з шоковою терапією, відзначивши, що президент США діє з урахуванням інтересів американських платників податків, а не європейських союзників. Це означає, що союзники повинні зберігати спокій і пристосовуватися до нового трансатлантичного підходу до переговорів.

Також Дуда впевнений, що тільки Трамп здатен змусити Росію припинити агресію проти України.

Нагадаємо, раніше спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні, за словами Віткоффа, – це підтримати стратегію, яка надасть Росії право власності на чотири східні області України, які вона намагалася незаконно анексувати в 2022 році.

До слова, 22 лютого у Вашингтоні президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Після зустрічі Дуда заявив, що представив Трампу свою точку зору щодо війни в Україні і нагадав, що ймовірні майбутні перемовини лідер Штатів буде вести з не просто з президентом, а насамперед з офіцером КДБ.