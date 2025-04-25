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Суперечка у Білому домі не принесла користі жодній із сторін – Зеленський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Суперечка у Білому домі не принесла користі жодній із сторін – Зеленський
Зеленський: Я вірю, що в нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом
фото з відкритих джерел

Зеленський сподівається, що в майбутньому між ним і Трампом ще відбудуться більш результативні переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом була важливою для України, але виникла суперечка, яка, за його словами, не принесла користі жодній стороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю глави держави засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

«Нам потрібно було обговорити багато питань. У нас були різні зустрічі, і продуктивні, і, я б сказав, більш філософські – на різних етапах нашого життя, зокрема і зустріч із президентом Трампом. Тому я вважаю, що суперечка в Овальному кабінеті не допомогла ані Україні, ані Сполученим Штатам», – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що коли Україна та США проводять зустрічі, то сторони мають «нести світло» людям і показувати напрямок до завершення війни, про який український лідер уже неодноразово говорив.

Крім того, президент висловив переконання, що в майбутньому між ним і Трампом ще відбудуться більш результативні переговори.

«Ми розраховуємо на стратегічне партнерство й завжди поважали народ США, їхній вибір і ту підтримку, яка надходить від Сполучених Штатів. Саме тому я вірю, що в нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом. Але ви повинні розуміти Україну: ми захищаємося від агресії з боку Росії», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», – заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

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