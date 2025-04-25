Reuters розкрило зміст мирного плану, який Україна та Європа передали США
Україна і Євросоюз передали США свої ідеї щодо завершення війни з РФ
23 квітня українські та європейські чиновники передали американським план щодо завершення війни РФ проти України. Агентство Reuters опублікувало зміст документа, інформує «Главком».
Припинення вогню:
- взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;
- обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;
- моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;
- Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип «всіх на всіх»). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.
Гарантії безпеки для України:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода подібна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО;
- жодних обмежень для Сил оборони України;
- держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;
- Україна прагне до вступу в ЄС.
Питання територій:
- територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню;
- територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю;
- Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею;
- Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.
Економіка:
- США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/корисні копалини;
- Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;
- санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.
Раніше агентство Reuters опублікувало документ, який спецпредставник США Стів Віткофф передав європейським чиновникам під час переговорів у Парижі 17 квітня. У ньому сказано, що він є «остаточною пропозицією» США обом сторонам.
Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих.
Також 23 квітня відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлогом у Лондоні.
Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що під час переговорів у Лондоні українська сторона знову наголосила на своїх ключових принципах у контексті ширшого довгострокового мирного врегулювання.
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