Reuters розкрило зміст мирного плану, який Україна та Європа передали США

23 квітня в Лондоні зустрілися представники України, Великої Британії, Німеччини та Франції

Україна і Євросоюз передали США свої ідеї щодо завершення війни з РФ

23 квітня українські та європейські чиновники передали американським план щодо завершення війни РФ проти України. Агентство Reuters опублікувало зміст документа, інформує «Главком».

Припинення вогню:

взяти на себе зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі;

обидві сторони негайно вступають у переговори про технічну реалізацію за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та умов для повної мирної угоди;

моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США і за підтримки третіх країн;

Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіма військовополоненими (принцип «всіх на всіх»). Росія має звільнити всіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода подібна до статті 5 договору НАТО про колективну оборону), тоді як серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО;

жодних обмежень для Сил оборони України;

держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських країн і неєвропейських країн, що проявлять бажання. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України;

Україна прагне до вступу в ЄС.

Питання територій:

територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і беззастережного припинення вогню;

територіальні переговори почнуться на основі лінії контролю;

Україна повертає собі контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею;

Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/корисні копалини;

Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні;

санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово ослаблені після досягнення стійкого миру і відновлені в разі порушення мирної угоди.

Раніше агентство Reuters опублікувало документ, який спецпредставник США Стів Віткофф передав європейським чиновникам під час переговорів у Парижі 17 квітня. У ньому сказано, що він є «остаточною пропозицією» США обом сторонам.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих.

Також 23 квітня відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлогом у Лондоні.

Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що під час переговорів у Лондоні українська сторона знову наголосила на своїх ключових принципах у контексті ширшого довгострокового мирного врегулювання.