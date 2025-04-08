Експосол Шамшур: Західні заяви допомагають Путіну коригувати свої плани

«Навіщо повідомляти Путіна, яким є ваш ліміт у допомозі Україні? Це дозволяє йому дозволяє відкалібрувати свої дії»

Дипломат виступив із критикою партнерів та влади щодо публічності довкола воєнних подій

Західні партнери, водночас і НАТО, часто виходять на публіку із заявами, які розкривають їхні стратегічні плани, плани допомоги Україні, червоні лінії тощо. Це допомагає російському диктатору Володимиру Путіну відкоригувати свої плани та не зважати на будь-які спроби погроз із боку Заходу. Про це розповів дипломат, колишній посол України у США (2005–2010) та Франції (2014–2020) Олег Шамшур в інтерв’ю «Українському тижню», повідомляє «Главком».

«Як на мене, то і з нашого, і з боку партнерів занадто багато публічності щодо воєнних подій: дещо не варто сьогодні робити предметом загального обговорення. Щодо партнерів завжди наводжу приклад комунікативної стратегії НАТО за Єнса Столтенберґа, а також багатьох інших західних діячів: навіщо повідомляти Путіна, яким є ваш ліміт у допомозі Україні? Навіщо повідомляти про свої червоні лінії, наприклад що ніколи країни НАТО не будуть на території України, або про обмеження на використання західної зброї для ураження цілей на території Росії? Такої інформації достатньо для Путіна: вона дозволяє відкалібрувати свої дії», – зазначає фахівець.

Він нагадує, як на початку 2024 року Емманюель Макрон уперше зініціював надіслати західні військові (небойові) підрозділи до України. Тоді президент Франції сформулював одну з головних цілей цієї заяви – створити «стратегічну невизначеність» у президента Росії, щоб він думав, що Захід може використати будь-які дії для захисту України.

«Утім, це треба було робити на початку повномасштабної війни. Тепер Путін уже зрозумів, що не побачить в Україні ні західних бойових підрозділів, ні дій із «закриття неба» над нею. Не думаю, що нинішній етап обговорення питання про можливість надсилати в Україну «сили заспокоєння» після гіпотетичного припинення вогню радикально вплинув на його оцінку ситуації», – додає Олег Шамшур.

За його словами, він неодноразово наголошував, що варто міняти парадигму: замість того, щоб дозволяти Володимиру Путіну шантажувати Україну та її партнерів ядерною зброєю або іншими погрозами, треба було змусити його боятися «намірів і дій антипутінської коаліції». Але на сьогодні він констатує, що цей шанс утрачено, як мінімум тимчасово.

Нагадаємо, що Валерій Залужний вперше розповів про створення секретного штабу у Вісбадені. За словами колишнього головкома ЗСУ, штаб став секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації.

Також раніше повідомляли, що Норвегія виділить понад €400 млн на артилерійські боєприпаси для України. Загалом Норвегія надасть Україні у 2025 році військової допомоги на майже $8 млрд.

До слова США вперше проігнорують засідання «Рамштайн», яке відбудеться 11 квітня в Брюсселі. «США все ще визначаються щодо формату своєї участі у різних ініціативах підтримки України, включно з безпековою допомогою та навчанням», – зазначив анонімний американський чиновник.