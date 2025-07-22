Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»

Трамп запустив ініціативу «Золотий купол» лише через тиждень після початку свого другого терміну

Трампа шукає альтернативи SpaceX Ілона Маска на тлі загострення відносин

Адміністрація президента Дональда Трампа розширює коло партнерів для створення амбітної системи протиракетної оборони «Золотий купол». До проекту залучаються Amazon з його проектом Kuiper та великі підрядники оборонної галузі, оскільки напруженість у стосунках з Ілоном Маском загрожує домінуванню SpaceX у цій програмі вартістю $175 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, цей зсув знаменує собою стратегічний поворот від надмірної залежності від SpaceX Маска, чиї супутникові мережі Starlink та Starshield стали центральними для військового зв'язку США. Рішення виникло на тлі погіршення відносин між Трампом і Маском, що завершилося публічною сваркою 5 червня. Ще до цього конфлікту, чиновники Пентагону та Білого дому почали вивчати альтернативи SpaceX, побоюючись надмірної залежності від одного партнера для такого масштабного космічного оборонного щита.

Ілон Маск та SpaceX не відповіли на запити про коментарі. Раніше Маск заявляв, що SpaceX «не намагалася брати участь у тендері на отримання жодного контракту з цього приводу», бажаючи «зосередитися на доставленні людства на Марс».

Незважаючи на це, завдяки своїм розмірам, досвіду запуску понад дев’ять тисяч власних супутників Starlink та досвіду державних закупівель, SpaceX все ще має можливість допомогти з основними частинами «Золотого купола», особливо з контрактами на запуски.

Пентагон звернувся до проекту Kuiper від Amazon, який запустив лише 78 із запланованого сузір'я з трьох тисяч низькоорбітальних супутників, з проханням приєднатися до цих зусиль. Джефф Безос, виконавчий голова Amazon, у січні заявив, що сузір'я Kuiper буде «переважно комерційним», але визнав, що «ці сузір'я [на низькій навколоземній орбіті], безсумнівно, використовуватимуть для оборони».

Окрім Kuiper, уряд звертається до нових учасників, таких як ракетні компанії Stoke Space та Rocket Lab, які набирають обертів і зможуть брати участь у торгах на окремі запуски в міру розвитку програми.

Традиційні оборонні гіганти, такі як Northrop Grumman, Lockheed Martin та L3Harris, також ведуть переговори щодо підтримки «Золотого купола». Ці компанії пропонують свої технології попередження та відстеження ракет, а також космічні ракети-перехоплювачі.

Амбіції «Золотого купола» відображають ізраїльського «Залізного купола» – протиракетного щита країни, – але це буде більша, складніша багатошарова система оборони, що вимагає величезної мережі орбітальних супутників.

Трамп запустив ініціативу «Золотий купол» лише через тиждень після початку свого другого терміну, наполягаючи на швидкому розгортанні.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп виводить США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), посилаючись на її порядок денний, пише «Главком» з посиланням на The Post.

Зазначається, що в лютому Трамп наказав провести 90-денну перевірку присутності Америки в ЮНЕСКО, приділивши особливу увагу розслідуванню будь-яких «антисемітських чи антиізраїльських настроїв усередині організації».