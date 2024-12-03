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Удар по Тернополю та відправка іноземних військ в Україну: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Удар по Тернополю та відправка іноземних військ в Україну: головне за ніч
Наразі розмови про відправлення військ до України ведуться лише в столицях, а не на рівні НАТО
фото з відкритих джерел

Свої війська на лінію розмежування до України можуть відправити Франція та Велика Британія 

Ворог знову атакував Тернопіль дронами-камікадзе, у Грузії продовжуються протести, Трамп анонсував свій перший закордонний візит після перемоги на виборах, ЗСУ просунулися поблизу Часового Яру, Франція та Велика Британія можуть відправити свої війська в Україну. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Нічна атака на Тернопіль

Сьогодні ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед» знову атакував Тернопіль – він влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Частина міста залишилась без електрики.

Повітряна тривога в місті тривала майже три години.

Мер Тернополя закликає місцевих жителів зробити запаси води та зарядити телефони.

Візит Трампа до Франції

Нообраний президент США Дональд Трамп планує здійснити свою першу закордонну поїздку після перемоги на виборах. Він відвідає знаменитий Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) у Франції після реконструкції через пожежу.

Відкриття має відбутися у суботу, 7 грудня.

Водночас чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Нотр-Дам-де-Парі. Проте на заході має бути присутня перша леді Джилл Байден.

Протести в Грузії

Ранок у Грузії розпочався з чергового блокування проспекту Чавчавадзе, що біля першого корпусу Тбіліського держуніверситету. Близько 6 ранку мітингувальники перемістилися туди з проспекту Руставелі.

Барикади та багаття тепер на перетині Мелікішвілі та Чавчавадзе.

Поліція та спецназ використовують водомети.

ЗСУ просунулися біля Часового Яру

За даними аналітиків ISW, Сили оборони України нещодавно просунулися біля Часового Яру. Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Покровська та Курахового.

Зокрема, ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру вздовж траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка.

Водночас загарбники продовжували атакувати в центі Часового Яру біля заводу вогнетривів, поблизу міста та біля Григорівки.

Офіцер бригади ЗСУ, яка діяла на Часівярському напрямку, заявив, що окупанти намагаються «проникнути» в Часів Яр групами по 2-3 солдати в сутінках і за поганих погодних умов, щоб захистити їх від українських ударів FPV-дронами.

Франція та Велика Британія розглядають відправку військ в Україну

Франція та Велика Британія обговорюють потенційні сценарії участі у мирних переговорах між Україною та Росією. Одним із них є розміщення їхніх військ на лінії розмежування для моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Про це заявив високопоставлений чиновник НАТО.

Проте наразі такі розмови ведуться лише в окремих столицях, а не на рівні НАТО.

Європейські лідери сподіваються, що заздалегідь підготовлені варіанти допоможуть зміцнити позиції України на міжнародній арені та забезпечити сталу підтримку з боку союзників.

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Теги: війна Дональд Трамп ЗСУ Тернопіль Франція Велика Британія окупанти Грузія

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