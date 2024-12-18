Трамп на перших етапах депортації виселить зі США мільйон мігрантів – Bloomberg

Мігрантів у США чекають серйозні зміни із приходом Трампа на посаду президента

Обраний президент США Дональд Трамп планує вислати із країни 1 млн осіб на перших етапах реалізації політики щодо депортації мігрантів. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на його радників.

За інформацією журналістів, до пріоритетної групи входять мігранти, які скоїли злочини або отримали остаточну постанову про видворення з країни, не добившись притулку.

Трамп уже обговорював проблему мігрантів із лідерами Мексики та Сальвадора, але не детально. Як повідомили агентству джерела, наразі перехідна команда обраного президента через неофіційні канали працює з представниками влади Мексики та Сальвадора. Вони хочуть домогтися їхньої згоди прийняти частину мільйонів нелегальних мігрантів, яких Трамп хоче видерти в рамках плану масової депортації. Ці зусилля спрямовані на те, щоб нова адміністрація могла якнайшвидше розпочати реалізацію однієї з основних передвиборчих обіцянок політика.

Як зазначає агентство, Вашингтону необхідно заручитися згодою третіх країн на прийом мігрантів, тому що значна частина їх має громадянства країн, з якими у США погані відносини, таких як Куба, Венесуела, Нікарагуа. У Мехіко вже заявляли, що готові приймати лише своїх громадян у разі депортації із США.

В урядах Мексики та Сальвадора агентству не прокоментували інформацію про запити з боку представників Трампа. Імміграційна та митна служба (ICE) не відповіла на запит Bloomberg про кількість осіб, яким загрожує депортація із США.

До слова, мігранти, які перебувають у США, готуються до масової депортації, яку вони очікують після приходу в січні президента країни Дональда Трампа, який переміг на виборах. Раніше Трамп заявив, що має намір реалізувати програму масових депортацій нелегальних мігрантів, яка передбачає запровадження режиму надзвичайного стану та залучення військових ресурсів.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни.