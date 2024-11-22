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Лікар назвав овоч, який потрібно споживати регулярно

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Огірки багаті на клітковину, що сприяє кращому травленню
фото з відкритих джерел

Нутриціолог назвав овоч, який допомагає контролювати вагу та забезпечує довготривале відчуття ситості

Огірок – овоч, який варто вживати щодня через його численні корисні властивості. Про це повідомив нутриціолог Блейк Лівінгуд. 

Лікар підкреслив, що огірки містять більшість необхідних організму вітамінів, мінералів і мікроелементів.

Блейк зауважив, що огірки набагато корисніші за енергетичні напої, як-от Red Bull чи Monster, адже вони забезпечують організм вітамінами групи В, а також кальцієм, магнієм і фосфором, яких часто бракує у щоденному раціоні.

Крім того, огірки багаті на клітковину, що сприяє кращому травленню, допомагає контролювати вагу та забезпечує довготривале відчуття ситості.

Нагадаємо, що наразі зростає вразливість дітей та дорослих до сезонних інфекцій, передусім до респіраторних вірусів. Завдяки ехінацеї можна підвищити імунітет. 

До слова, нові дослідження вчених показали, що споживання шоколаду може супроводжуватися несподіваними ризиками для здоров’я. Дослідження, проведене Університетом Джорджа Вашингтона в США, виявило, що значна кількість продуктів на основі какао містить важкі метали, які перевищують допустиму дозу. 

Як повідомлялося, певні види овочів є обов'язковими для раціону, оскільки вони можуть допомогти запобігти різноманітним сезонним інфекціям. Крім того, вони можуть посилити захист організму та підтримати загальний стан здоровʼя: перелік овочів.

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Теги: лікар їжа овочі здоров'я харчування

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