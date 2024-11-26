Камала Гарріс має варіанти, як залишитись у політиці – Politico

Гарріс після поразки на виборах знадобився відпочинок на Гаваях

Гарріс має шанси успішно брати участь у президентських перегонах 2028 року

Віцепрезидентка США Камала Гарріс розглядає варіанти продовження політичної кар'єри, у тому числі висування на посаду губернатора Каліфорнії та участь у наступних виборах президента, які відбудуться у 2028 році. Про це пише газета Politico.

За словами співрозмовників видання, Гарріс неодноразово заявляла, що «продовжить боротися». Віцепрезидентка має намір обговорити подальші плани із сім'єю під час зимових свят.

Газета уточнила, що Гарріс має шанси успішно брати участь у президентських перегонах 2028 року як більш поміркований кандидат від Демократичної партії. Крім того, віцепрезидентка зможе балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії, після чого знову розпочатиме президентську кампанію.

Раніше, 21 листопада, офіційний представник Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Гарріс після поразки на виборах знадобився відпочинок на Гаваях. Гарріс відлетіла на відпочинок 19 листопада, а її офіс зазначає у розкладі віцепрезидентки відсутність публічних заходів на наступні дні.

Раніше президент США Джо Байден закликав націю об’єднатися та зберігати віру один у одного під час заходу з нагоди Дня ветеранів, де він і віцепрезидентка Камала Гарріс з’явилися вперше разом після того, як президентські перегони виграв Дональд Трамп.