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«У Конгресі всі залякані». Експерт-американіст констатує: у США триває революція

Варвара Шолян
glavcom.ua
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«У Конгресі всі залякані». Експерт-американіст констатує: у США триває революція
Експерт Володимир Дубовик порівняв Трампа з мафіозним «хрещеним батьком»
фото: radiosvoboda.org

Володимир Дубовик: «Система ламається, і для цього президентська адміністрація задіяла безпрецедентний адміністративний ресурс»

Чинна влада США задіяла безпрецедентний адміністративний ресурс, аби зламати державну систему. До того ж її методи дещо нагадують мафіозні, розповів «Главкому» доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету ім. Мечникова, американіст Володимир Дубовик.

Дубовик пояснив, що багато років термін «революція» використовувався здебільшого для оцінки пострадянських країн (зокрема, й України), де влада застосовувала адміністративний ресурс, наприклад, для залучення до голосування на виборах за часів президентів Кучми та Януковича. Проте сьогодні до тих самих методів вдається вже «лідер вільного світу» –  американська демократія, що була взірцем для всіх політичних моделей, зауважує Дубовик.

Дії чинного президента США теж є революцією, зазначає експерт: «Це не реформа, не косметичні зміни, це радикальна докорінна зміна державної системи».

Такі радикальні зміни лякають навіть американських конгресменів, каже Володимир Дубовик: «У Конгресі всі залякані. Очевидно, зовнішні спостерігачі не повністю знають, які методи можуть застосовуватися всередині політичних органів для здобуття такого ефекту. Можливо, і дещо мафіозні. Деякі мої колеги-експерти порівнювали інцидент, що стався під час зустрічі Трампа з Зеленським у Білому домі, з класичною поведінкою мафіозного боса, «хрещеного батька» – Трамп поводився саме так».

Нагадаємо, інцидент, про який йдеться, стався 28 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США. Під час цієї зустрічі в Овальному кабінеті між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.

Також американіст Володимир Дубовик пояснив, що Дональду Трампу насправді імпонує авторитарна система правління, і він навіть заздрить очільнику РФ Путіну. 

Експерт навіть порівняв нинішню атмосферу у Сполучених Штатах із атмосферою часів СРСР: «У Конгресі дуже швидко виплекалася культура одностайності».

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Теги: Дональд Трамп США революція політика

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