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Що пишуть німецькі ЗМІ про домовленості щодо можливого уряду

Deutsche Welle
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Що пишуть німецькі ЗМІ про домовленості щодо можливого уряду
Лідери ХСС, ХДС та німецьких соціал-демократів Маркус Зедер, Фрідріх Мерц, Ларс Клінґбайль та Саскія Ескен
фото: Markus Schreiber/AP

Німецькі ЗМІ обговорюють угоду партій ХДС/ХСС і СДПН, що відкрила шлях до переговорів щодо створення нового уряду країни на чолі з Фрідріхом Мерцом. Зазначається, що сторони пішли на серйозні взаємні поступки

Як очікується, вже у четвер, 13 березня, лідери консервативного блоку ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) почнуть переговори про створення правлячої коаліції, яка формуватиме новий німецький уряд. Натомість поки що ЗМІ країни активно обговорюють угоду, досягнуту сторонами за підсумками попередніх переговорів, які завершилися у суботу, 8 березня. Цей документ став результатом компромісу з ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики і відкрив дорогу до створення правлячої коаліції.

Про те, на які поступки довелося піти консерваторам і соціал-демократам заради досягнення домовленостей, а також про їхню оцінку німецькими ЗМІ – DW.

Взаємні поступки соціал-демократів і консерваторів

Ще на початку минулого тижня ХДС/ХСС і СДПН усунули найсерйозніші перешкоди на шляху їхнього чергового альянсу, узгодивши виділення безпрецедентного за розміром фінансування для переозброєння Бундесверу (близько 400 мільярдів євро) і модернізації інфраструктури (500 мільярдів євро). У цьому питанні на серйозні поступки пішов лідер ХДС і ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), давши добро на реформу так званого «боргового гальма», збереження якого було однією з головних передвиборчих обіцянок Мерца.

Проте у потенційних партнерів залишалися серйозні розбіжності з інших гострих питань – міграції, реформи податкового законодавства, закону про громадянство, а також про так звані «гроші для громадян» (Bürgergeld) – соціальні виплати безробітним та іншим нужденним, зокрема й багатьом українським біженцям. Як з'ясувалося після завершення переговорів 8 березня, заради консенсусу сторонам довелося відступити від частини своїх передвиборчих обіцянок.

За уряду канцлера від СДПН Олафа Шольца (Olaf Scholz), який, по суті, допрацьовує свої останні тижні, у закон про громадянство були внесені поправки. Через що отримати німецький паспорт стало простіше. Лідер ХДС Мерц обіцяв у разі перемоги на виборах скасувати нововведення – насамперед, скорочені терміни для натуралізації та можливість збереження колишнього громадянства у разі набуття німецького. Тепер Мерц відмовився від своїх вимог, закон про громадянство вирішили не чіпали.

Уряд Олафа Шольца, ймовірно, допрацьовує останні тижні
Уряд Олафа Шольца, ймовірно, допрацьовує останні тижні
фото: Stephanie Lecocq/Reuters

Натомість консерваторам вдалося продавити свою позицію щодо посилення міграційної політики. Фрідріх Мерц заявляв, що має намір, по суті, запровадити заборону на в'їзд до Німеччини всім, у кого немає необхідних документів. Соціал-демократи виступали категорично проти таких заходів, наголошуючи, що вони порушують як Основний закон Німеччини, так і законодавство ЄС. У підсумку СДПН зняла свої заперечення – прохачів притулку розгортатимуть прямо на кордонах ФРН, але тільки «у координації з європейськими сусідами». Що буде, якщо сусіди не погодяться з такою практикою, незрозуміло.

Немає в рамковому документі і деталей щодо фіскальної політики. Зазначається, що податкове навантаження на середній клас має бути знижено і планується реформа податку на доходи. Перед виборами ХДС/ХСС виступав за запровадження «плоскої» шкали оподаткування і значне збільшення планки доходу, оподатковуваного за найвищою ставкою, а соціал-демократи – за зниження податку на доходи для приблизно 95 відсотків платників податків і підвищення його для багатих німців.

«Гроші для громадян» – улюблене дітище соціал-демократів і важливий проєкт уряду Шольца. Мерц хотів повністю скасувати виплату цієї соціальної допомоги тим, хто відмовляється співпрацювати з владою у пошуках роботи, а також відмовитися від самого терміна Bürgergeld. І, як мінімум, частково домігся успіху – механізм виплати допомоги буде переглянуто, а її назву змінено.

Süddeutsche Zeitung: Демократичний центр повертається до мистецтва компромісу

На тлі наявних розбіжностей настільки швидке завершення попередніх переговорів ХДС/ХСС і СДПН уже саме по собі є успіхом, вважають багато оглядачів.

"Незважаючи на всі ворожі дії під час передвиборчої кампанії, демократичний центр повертається до мистецтва компромісу, яке може забезпечити нову політичну стабільність після постійного стресу, викликаного роками правління «світлофорної» коаліції» (за кольорами СДПН, Зелених і Вільної демократичної партії), – пише у коментарі для ліволіберальної Süddeutsche Zeitung Ніколас Ріхтер (Nikolas Richter).

На його думку, така готовність до спільної роботи «вкрай важлива у той час, коли німецька демократія перебуває під подвійним тиском: зсередини – з боку деструктивних сил, таких як (ультраправа партія. – ред.) «Альтернатива для Німеччини» (АдН), ззовні – з боку путінської Росії і – це все ще звучить нереально – Сполучених Штатів Америки».

Фрідріх Мерц – імовірний наступний канцлер Німеччини
Фрідріх Мерц – імовірний наступний канцлер Німеччини
фото: wikimedia.org

Ріхтер вважає, що СДПН пішла на поступки Мерцу, який завжди представляв себе як безкомпромісного політика в питаннях міграції та допомоги для громадян, з двох причин.

«По-перше, вона може зробити ставку на те, що юридично і практично далеко не все, чого прагне Мерц, можливе – ні висилки (мігрантів. – ред.), ні повне заморожування допомоги для громадян. По-друге, СДПН купила свою згоду дуже дорогою ціною. Вона протягнула пакет у 500 мільярдів євро на інфраструктуру, який, здається, охоплює практично все – від залізниці до дитячих садків», – додає автор Süddeutsche Zeitung.

Die Welt: «В очах рябить від сміливих цифр»

Анна Шнайдер (Anna Schneider) з консервативної Die Welt набагато критичніше оцінює зміст домовленостей соціал-демократів і консерваторів, підкреслюючи, що у них практично немає ознак зміни нинішньої політики.

«У держави немає грошей, вона використовує виключно кошти платників податків, на які живе не просто добре, а навіть занадто добре. Настільки, що навіть політики ХДС/ХСС тепер зовсім забули про це. В очах рябить, побачивши сміливі цифри можливих нових кредитів (у рамках спецфондів. – ред.), про які ще кілька тижнів тому ніхто й мріяти не наважувався», – зазначає Шнайдер. І додає, що у цей момент «хочеться привітати СДПН з перемогою на виборах». За словами оглядачки Die Welt, «те, що Фрідріх Мерц дозволив обікрасти себе соціал-демократам, – це його справа, але, на жаль, він веде за собою всю країну».

Найбільше Шнайдер обурила відмова Мерца від «священного боргового гальма» і взагалі від зменшення боргів.

«Власне, не вистачає тільки спецфонду «Демократія жива!», але, дивлячись із тривогою на наступні вибори до Бундестагу 2029 року і райдужні перспективи АдН, навіть цього виключати не можна», – резюмує Die Welt.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Мерц починає з того, на чому зупинився Шольц

«Фрідріх Мерц робить те саме, що й Олаф Шольц, тільки на набагато вищому рівні, ось так ХДС розчаровує своїх виборців», – нарікає Яспер фон Альтенбокум (Jasper von Altenbockum) у консервативній Frankfurter Allgemeine Zeitung. За його словами, ще до укладення коаліційної угоди ймовірний канцлер Мерц починає з того, на чому зупинився уряд соціал-демократа Шольца, тільки Мерц робить це на повну котушку.

Модернізація Бундесверу – обіцянка, яку давав Олаф Шольц і яку зараз дає Фрідріх Мерц
Модернізація Бундесверу – обіцянка, яку давав Олаф Шольц і яку зараз дає Фрідріх Мерц
фото: Daniel Löb/dpa 

«Три роки тому Шольц відреагував на нову ситуацію у світі ідеєю про те, що створення спецфонду для модернізації Бундесверу має бути достатньо, щоб усе інше залишалося так, як і було заплановано. Тепер Мерц послаблює «боргове гальмо», щоб отримати свободу дій у сфері оборони, і створює новий спецфонд для інвестицій в інфраструктуру, щоб можна було реалізувати плани, про які «світлофорна коаліція» могла тільки мріяти», – констатує оглядач FAZ.

На його думку, партії, які разом із консерваторами зараз знову сидять за столом переговорів, «а це лівоцентристські партії, завжди були здатні ухвалити лише рішення, які пропонували щось усім, і зазвичай це найдорожчі рішення».

Очевидно, що зовнішня політика наразі домінує над внутрішньою, однак Мерц не зможе довести одним лише підвищенням витрат на оборону, що він буде кращим канцлером, ніж Шольц і Меркель (Angela Merkel), попереджає фон Альтенбокум.

«Мерцу доведеться провести межу, щоб його зобов'язання перед Європою та Україною не перетворили його на іграшку змученої СДПН. Поки що цю межу не проведено», – підсумовує FAZ.

Володимир Дорохов

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Джерело
Теги: партії політика фінансування демократія громадянство Фрідріх Мерц Олаф Шольц переговори коаліція вибори опозиція

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