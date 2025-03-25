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Зеленський: Те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський: Те, як Росія буде поводитися найближчими днями, покаже багато чого
«Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви»
фото: president.gov.ua

Зеленський: Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі перемовин в Саудівській Аравії. Як передає Главком, про це йдеться на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського вже погоджено з американською стороною, що сьогодні, 25 березня, може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю, нормальному судноплавству. Для України принципово важливе звільнення людей із російського полону: військових, наших цивільних, а також дітей, які примусово вивезені російськими окупантами. 

Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни, але уже зараз помітно, як «росіяни вже почали маніпулювати».

«Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати», – наголосив очільник країни.

Зеленський наголосив, що в Україні будуть все робити, щоб домовленості спрацювали і щоб не було ударів, але росіяни повинні знати й повинні усвідомлювати: якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримають сильну відповідь.

«І відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, усі все побачать. І я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню – усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилася. Саме російська позиція затягує цю війну. Тоді, коли Путін не сказав «так» безумовному припиненню вогню, нових санкцій проти Росії не було. Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій, хоча три роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні й навіть корисні. Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконають умов сьогоднішніх домовленостей і спробують знову тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю я, має бути одна: точно нові санкції, точно більше тиску», – наголосив очільник країни.

Гарант додав, що те, як Росія буде поводитися найближчими днями, «покаже багато чого, якщо не все».

«Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви. Дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку робимо все для цього. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Дякую Америці за те, що команди наші працюють, що вони працюють конструктивно й результативно. Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально світ Росії не вірить. І вони повинні довести, що вони готові закінчити війну й готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці», – підсумував голова держави.

Нагадаємо, під час останніх переговорів між Україною, США та Росією не вдалося узгодити спільне комюніке, тому поки було опублікований документ результатів експертних груп США та України та США та Росії по Чорному морю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Теги: Володимир Зеленський перемир'я

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