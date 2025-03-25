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Трамп заявив про прогрес переговорах з Україною та Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив про прогрес переговорах з Україною та Росією
Трамп: Я б сказав, що процес іде добре, але це ситуація, яку ми взагалі не повинні були допустити
фото з відкритих джерел

Також Дональд Трамп повідомив, що активні переговори з Україною та Росією все ще продовжуються

США відзначають значний прогрес у врегулюванні війни Росії проти України, досягнутий під час переговорів у Саудівській Аравії. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з американськими послами, інформує «Главком».

Трампа попросили прокоментувати ситуацію щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.

«Ми досягли великого прогресу на двох напрямках, які ми називаємо секціями, хоча вони охоплюють набагато більше. Це стосується і Росії з Україною, і Близького Сходу», – зазначив Дональд Трамп.

Трамп також підкреслив, що США продовжують активні переговори з Україною та Росією.

«Я б сказав, що процес йде добре, але це ситуація, яку ми взагалі не повинні були допустити», – додав президент Трамп.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі перемовин в Саудівській Аравії. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського вже погоджено з американською стороною, що сьогодні, 25 березня, може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю, нормальному судноплавству. Для України принципово важливе звільнення людей із російського полону: військових, наших цивільних, а також дітей, які примусово вивезені російськими окупантами. 

Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни, але уже зараз помітно, як «росіяни вже почали маніпулювати».

Також міністерство закордонних справ РФ заявило, що держава-агресор «не вважає за можливе» передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні. Як передає «Главком», про це повідомило МЗС РФ.

«Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародному співтовариству залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі», – йдеться у заяві.

Теги: США перемир'я переговори Дональд Трамп

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